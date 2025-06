Le Nigeria a annoncé qu'il allait commencer à vendre du pétrole brut en monnaie locale au lieu du dollar américain, qui est encore largement utilisé pour le commerce international des matières premières.

Cette annonce intervient après que plusieurs pays ont commencé à vendre du pétrole et du gaz en monnaie locale à la suite de l'éclatement du conflit entre la Russie et l'Ukraine en février 2022.

Mohammed Manga, directeur de l'information et des relations publiques au ministère des finances, a annoncé dans un communiqué dimanche que le Conseil exécutif fédéral (FEC) avait ordonné que les ventes de pétrole brut soient effectuées en nairas.

Lire aussi

Taxer les riches : Pourquoi le Nigeria marche sur la corde raide

Manga a noté que cette initiative stratégique devrait avoir un impact durable sur l'économie nigériane en renforçant la croissance, la stabilité et l'autosuffisance.

Il a souligné que le Nigeria est encore en train de naviguer dans les complexités des marchés mondiaux et que cette initiative stratégique place le pays en position de réussite pour l'avenir.

Le Nigeria dispose de réserves pétrolières prouvées d'environ 37 milliards de barils, soit 3,1 % des réserves mondiales.

Le Nigeria est l'un des 15 premiers pays au monde pour la production de pétrole brut, avec les huitièmes plus grandes réserves de pétrole et le sixième plus grand exportateur de pétrole au monde.

➤ Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp