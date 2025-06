Le ministère de la santé de Gaza a publié les noms de 34 344 Palestiniens, dont 710 nouveau-nés palestiniens, qui ont été tués par l'armée israélienne dans le cadre de la guerre qu'elle mène actuellement dans le territoire assiégé.

La liste publiée lundi comprend les noms de 11 983 mineurs palestiniens - âgés de moins de 18 ans - tués par l'armée israélienne depuis le 7 octobre de l'année dernière.

La liste contient également les noms de 2 734 Palestiniens âgés de plus de 60 ans qui ont également été tués par l'armée israélienne.

James Elder, porte-parole de l'UNICEF, a décrit Gaza comme un "cimetière pour enfants".

Le mois dernier, Israël a tué deux jumeaux nouveau-nés lors d'une frappe aérienne alors que leur père, Muhammad Abu al Qumsan, était en route pour enregistrer leur naissance à l'hôpital

Les jumeaux, âgés de trois jours à peine, ont été tués avec leur mère et leur grand-mère.

Compilation des données

Auparavant, le ministère avait publié les noms de près de la moitié des personnes décédées et indiqué qu'il était en train de compiler les données personnelles des victimes restantes avant que leurs noms ne puissent être divulgués.

Depuis le 7 octobre, la guerre d'Israël contre Gaza a tué au moins 41 226 Palestiniens et en a blessé 95 413 autres, dont plus de 10 000 seraient enterrés sous les décombres des maisons anéanties.

Mais les experts et certaines études affirment qu'il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg et que le nombre réel de Palestiniens tués pourrait avoisiner les 200 000.

Le 5 juillet, la revue médicale The Lancet a publié une lettre de trois universitaires estimant que les décès indirects, causés par des facteurs tels que la maladie, pourraient signifier que le nombre de morts est plusieurs fois plus élevé que les estimations officielles, voire supérieur à 186 000.

"Ce chiffre élevé a été atteint en dépit des divers accords de cessez-le-feu conclus au cours des six derniers mois. Si les décès se poursuivent à ce rythme - environ 23 000 par mois - il y aurait 149 500 morts supplémentaires d'ici la fin de l'année, soit environ six mois et demi après l'estimation initiale de la mi-juin. En utilisant cette méthode, le nombre total de décès depuis le début du conflit serait estimé à environ 335 500 au total", a écrit Devi Sridhar, titulaire de la chaire de santé publique mondiale à l'université d'Édimbourg, dans un article paru dans The Guardian.

L'assaut israélien a déplacé la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants du territoire dans le cadre d'un blocus permanent qui a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

Israël est accusé de génocide pour ses actions à Gaza par la Cour internationale de justice.

