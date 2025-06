Par Dr Mahjoob Zweiri

Mardi, l'Iran a lancé une attaque de missiles contre Israël, visant des installations militaires dans le cadre d'une opération baptisée "True Promise 2".

La première "Vraie Promesse" a eu lieu en avril, après qu'Israël a attaqué le consulat iranien à Damas.

Les États-Unis ont déclaré que l'attaque de cette semaine était "presque deux fois plus importante" que celle d'avril, après que l'Iran a lancé près de 200 missiles balistiques sur différentes villes et bases aériennes d'Israël.

À la suite de cette attaque, l'Iran a averti que si Israël décidait de riposter, il détruirait toutes les infrastructures israéliennes. L'Iran a justifié cette attaque en déclarant qu'Israël menaçait sa propre sécurité, sa politique et sa stabilité depuis un an.

Les objectifs de Netanyahu

L'assassinat du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et d'autres hauts responsables politiques et militaires de l'Iran suggère qu'Israël tente de détruire le réseau iranien au Moyen-Orient.

"L'Iran a fait une grosse erreur ce soir - et il le paiera", a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au début d'une réunion politique et de sécurité, après que l'Iran a tiré des missiles balistiques sur Israël, faisant craindre une guerre plus large.

En outre, les attaques agressives d'Israël contre les bases du Hezbollah dans le sud du Liban et la récente invasion du pays envoient un message clair : après avoir détruit Gaza et échoué dans son objectif d'éradiquer le Hamas, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a décidé d'étendre la guerre au Hezbollah. Et la troisième étape après le Hezbollah est d'attaquer l'Iran.

L'establishment iranien semble être bien conscient de la stratégie en trois volets de Netanyahou. Il a donc dû attaquer Israël pour contester ce plan, qui visait à remodeler le Moyen-Orient, comme l'a affirmé Netanyahu après l'assassinat de Nasrallah.

Les attaques de mardi visaient des bases militaires, mais le message de l'Iran était que si le gouvernement israélien prenait une quelconque contre-action, il y aurait une réponse forte.

L'Iran a également envoyé un message clair aux alliés d'Israël : si Tel-Aviv reçoit un quelconque soutien militaire pour nuire à l'Iran, Téhéran prendra également des mesures de rétorsion à l'encontre de ces pays - un message qui s'adresse en particulier aux États-Unis.

La menace iranienne

La question à un million de dollars est maintenant : quelle sera la réponse d'Israël ? Pour répondre à cette question, il est important de se rappeler qu'au cours des 20 dernières années, Netanyahou a considéré l'Iran comme une menace centrale pour sa stratégie politique et sécuritaire au Moyen-Orient.

Cette perception de la menace a été façonnée par le refus de l'Iran de reconnaître Israël, sa décision de soutenir les mouvements de résistance et de remettre en question les capacités militaires israéliennes en développant des programmes nucléaires et de missiles balistiques.

Le risque de conflit avec l'Iran a incité Netanyahou à négocier les accords d'Abraham en 2020, ce qui impliquait la conclusion d'accords avec les Émirats arabes unis et Bahreïn.

En outre, Netanyahou a tenté de saborder les résultats de la conférence de paix de Madrid de 1991 et le processus d'Oslo de 1993. Il a également tenté de dissoudre le projet de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA).

Et dans le but de limiter le rôle de l'Iran au Moyen-Orient, Netanyahou s'est efforcé de saborder le pouvoir et l'influence du Hamas et du Hezbollah à Gaza et au Sud-Liban.

Compte tenu de ces efforts, il est peu probable qu'Israël s'abstienne de répondre aux attaques de l'Iran. La question est donc peut-être de savoir quelle pourrait être la nature de cette réponse.

La stratégie d'Israël

Israël tentera probablement de poursuivre deux cibles principales en Iran qui pourraient apporter à Tel-Aviv la légitimité et le soutien des États-Unis et d'autres pays européens, et ces cibles sont les bases de missiles balistiques et les installations nucléaires de l'Iran.

Incroyable visualisation des données de Bloomberg qui montre clairement ce qui se passe réellement entre Israël et le Liban.

Tout d'abord, malgré tous les discours sur la menace que représentent les roquettes du Hezbollah pour Israël, c'est en fait Israël qui tire systématiquement un nombre bien plus important de roquettes sur la frontière.

Si ce scénario se produit, l'Iran réagira probablement aussi. Compte tenu de l'attaque qu'il a lancée contre Israël cette semaine, Téhéran a certainement envisagé un scénario de représailles et renforcé la sécurité de ces cibles.

En outre, Netanyahou ciblera probablement des individus et des hommes politiques liés à l'Iran ou peut-être issus de l'Iran lui-même. Cela apportera un soutien psychologique rapide à l'opinion publique israélienne et permettra à Netanyahou de regagner une partie du capital politique qu'il a perdu en ne sauvant pas un si grand nombre d'otages.

Quelle que soit sa stratégie, la réponse d'Israël pourrait ouvrir un nouveau chapitre du conflit au Moyen-Orient. Cela dit, les États-Unis essaieront probablement d'éviter une intervention directe avant leurs élections, qui auront lieu le 5 novembre.

En conclusion, bien qu'Israël et les États-Unis affirment que l'attaque iranienne a échoué cette semaine, une telle attitude devrait saper toute revendication de victoire de la part de l'Iran et de ses alliés.

L'attaque elle-même a remis en question la stratégie de Netanyahou consistant à cibler l'Iran après l'incursion terrestre au Sud-Liban.

Ce type d'attaque plongera probablement la région dans une plus grande incertitude en matière de politique et de sécurité et dans un cercle vicieux d'attaques et de contre-attaques au Moyen-Orient.

L'auteur, le Dr Mahjoob Zweiri, est professeur de politique du Moyen-Orient et expert de l'Iran à l'Université du Qatar.

