Par Imran Khalid

Au milieu du bruit assourdissant qui entoure les crises en cours au Moyen-Orient - en particulier l'escalade des tensions entre Israël et l'Iran - un événement important est passé largement inaperçu : La décision sans précédent d'Israël de déclarer le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, "persona non grata".

Alors qu'une grande partie du monde se concentre sur le conflit régional, cette décision politique sans précédent d'Israël a reçu relativement peu d'attention, soulignant le fossé qui se creuse entre le gouvernement israélien et l'ONU à un moment critique.

Le 2 octobre, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a interdit à M. Guterres d'entrer en Israël. Ce ministère a déclaré que cette mesure était une réponse directe à la réaction du diplomate portugais à la suite du tir de missile iranien sur Tel-Aviv, dans laquelle il n'aurait pas explicitement nommé l'Iran ou condamné fermement ses actions.

Katz a également accusé M. Guterres de mener des politiques qui, tout au long du conflit, ont effectivement soutenu des groupes tels que le Hamas, le Hezbollah et les Houthis - des organisations qu'Israël considère comme terroristes - tout en étendant maintenant ce prétendu soutien à l'Iran, que Katz a qualifié de "vaisseau mère du terrorisme mondial".

Dès le lendemain, lors d'une réunion du Conseil de sécurité, M. Guterres a clarifié sa position : "Comme je l'ai fait au sujet de l'attaque iranienne en avril, et comme il aurait dû être évident que je l'ai fait hier (mardi) dans le contexte de la condamnation que j'ai exprimée, je condamne fermement l'attaque massive de missiles de l'Iran contre Israël".

Malgré une déclaration aussi ferme de Guterres, Israël n'a pas réagi à ce sujet. De même, les États-Unis, principal allié d'Israël, n'ont pas non plus fait de commentaires officiels.

Isolement mondial

La situation a toutefois suscité une attention et une condamnation importantes au niveau international. De plus en plus de dirigeants mondiaux ont critiqué le comportement d'Israël et se sont rangés du côté de Guterres.

La France, par exemple, a déclaré que la décision était "injustifiée, grave et contre-productive". De même, le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a déploré cette action et a demandé au gouvernement israélien de la reconsidérer.

En effet, il s'agit d'une escalade troublante de la part d'Israël. Le raisonnement de Katz, selon lequel Guterres n'a pas explicitement condamné l'Iran après des tirs de missiles, ressemble davantage à une excuse pour faire taire les voix critiques mondiales qu'à une véritable réponse à un parti pris perçu.

Accuser un dirigeant de l'ONU de soutenir des groupes terroristes n'est pas seulement incendiaire, mais détourne également l'objectif plus large de favoriser le dialogue et les solutions pacifiques.

En excluant Guterres, Israël sape le rôle de médiateur de l'ONU et s'isole encore davantage des conversations mondiales sur la paix et la responsabilité.

De telles actions n'affaiblissent pas seulement la diplomatie internationale, mais signalent également une tendance dangereuse : exclure les dissidents plutôt que de répondre aux griefs.

Cette démarche risque d'aggraver les divisions et de rendre encore plus lointaines les perspectives de paix déjà insaisissables.

Depuis l'interdiction, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a décrit la déclaration de Guterres en tant que "persona non grata" comme faisant partie d'un schéma plus large d'attaques du gouvernement israélien contre le personnel de l'ONU.

Israël accuse depuis longtemps l'ONU de partialité, voire d'antisémitisme. Toutefois, le fossé s'est encore creusé à la suite des attaques menées par le Hamas le 7 octobre.

Cet affrontement entre Israël et Guterres reflète un différend plus profond et plus enraciné sur les récits de la violence, de la responsabilité et de la souffrance humanitaire, marquant ainsi un nouveau chapitre dans la tension de longue date entre les deux entités.

L'escalade

La décision d'Israël d'exclure Guterres marque également une escalade inquiétante dans la querelle qui l'oppose à l'Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRWA).

Depuis octobre dernier, Israël n'a cessé de cibler l'UNRWA, l'accusant d'être infiltré par le Hamas et de contribuer à la violence.

Guterres, qui a toujours plaidé en faveur de la désescalade et condamné les violences de toutes parts, est désormais dans le collimateur de cette campagne.

Cette dernière initiative semble être une tentative de réduire au silence les efforts de l'ONU en matière de consolidation de la paix et d'aide humanitaire.

Les actions d'Israël menacent donc de saper les institutions mêmes qui offrent une voie vers la paix et la stabilité pour les populations palestiniennes vulnérables. En excluant Guterres, Israël rejette effectivement le rôle de l'ONU dans la facilitation de la paix et de la coopération.

Le rôle de l'ONU est de rester impartial et de traiter les questions sur la base du droit international et des droits de l'homme.

De telles actions de la part d'Israël sont perçues à juste titre par une grande partie du monde comme une tentative délibérée de saper la neutralité de l'ONU et de créer un précédent inquiétant pour la gouvernance mondiale.

Si des pays commencent à déclarer des dirigeants internationaux persona non grata sur la base de désaccords politiques, cela pourrait conduire à une rupture de la coopération et du dialogue internationaux, affaiblissant l'efficacité des institutions mondiales conçues pour maintenir la paix et la sécurité.

Les États-Unis ont critiqué la décision d'Israël en termes discrets mercredi, le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, déclarant que l'annonce d'Israël n'était "pas productive".

Le langage diplomatique modéré utilisé par les États-Unis suggère une acceptation tacite des actions d'Israël, illustrant le rôle complexe et de haute voltige joué par le principal allié d'Israël dans cette affaire.

L'auteur, Imran Khalid, est un commentateur de questions géopolitiques basé à Karachi. Ses articles ont été largement publiés par des organismes de presse internationaux.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

