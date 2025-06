Le président tunisien Kais Saied a été réélu haut la main, selon les résultats annoncés lundi, après une campagne électorale qui a vu ses opposants emprisonnés, de même que des journalistes, des militants et des avocats.

La Haute autorité indépendante pour les élections (ISIE) de ce pays d'Afrique du Nord a déclaré lundi soir que Saied avait obtenu 90,7 % des voix, ce qui reflète la participation de ses partisans à la course de dimanche, alors que la majorité de ses détracteurs ont choisi de la boycotter.

Son plus proche adversaire, l'homme d'affaires Ayachi Zammel, a obtenu 7,4 % des voix après avoir été emprisonné pendant la majeure partie de la saison de campagne en raison de multiples condamnations à des peines d'emprisonnement pour des délits liés aux élections.

Les autorités électorales ont fait état d'un taux de participation de 28,8 %, soit un taux nettement inférieur à celui du premier tour des précédentes élections dans le pays. Il s'agissait de la troisième course présidentielle en Tunisie depuis le printemps arabe de 2011, lorsque les manifestations pour « le pain, la liberté et la dignité » ont conduit à l'éviction du président Zine El Abidine Ben Ali.

Des opposants emprisonnés

Dans les années qui ont suivi, la Tunisie a adopté une nouvelle constitution et créé une démocratie multipartite. Toutefois, deux ans après son arrivée au pouvoir, Saied a commencé à démanteler les nouvelles institutions du pays. En juillet 2021, il a déclaré l'état d'urgence, suspendu le parlement et réécrit la constitution pour consolider le pouvoir de la présidence.

Tout au long de son premier mandat, les autorités ont déclenché une vague de répression à l'encontre de la société civile du pays, autrefois très dynamique.

En 2023, certains de ses opposants les plus éminents, issus de l'ensemble de l'échiquier politique, ont été jetés en prison, notamment le dirigeant de droite Abir Moussi et l'islamiste Rached Ghannouchi, cofondateur du parti Ennahda et ancien président du parlement tunisien.

Des dizaines d'autres personnes ont été incarcérées pour incitation au désordre, atteinte à la sécurité de l'État et violation d'une loi controversée contre les fausses nouvelles qui, selon les critiques, a été utilisée pour étouffer la dissidence.

De nombreux candidats exclus

Le rythme des arrestations s'est accéléré au début de l'année, lorsque les autorités ont commencé à cibler d'autres avocats, des journalistes, des militants de l'immigration et l'ancien chef de l'Instance Vérité et Dignité post-Printemps arabe.

Des dizaines de candidats ont exprimé leur intérêt à défier le président, et 17 ont soumis des documents préliminaires pour participer à la course de dimanche. Cependant, les membres de la commission électorale n'ont approuvé que ces trois candidats. Après la publication de la liste finale des candidats, Zammel a été rapidement emprisonné.

Le rôle de la commission et de ses membres, qui sont tous nommés par le président, a fait l'objet d'un examen minutieux pendant la campagne électorale. Ils ont défié des décisions de justice leur ordonnant de réintégrer trois candidats qu'ils avaient précédemment rejetés.

Le parlement a ensuite adopté une loi retirant tout pouvoir aux tribunaux administratifs.

