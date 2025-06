Dans la chanson satirique "Bibi's Trial", qui a recueilli des centaines de milliers de « likes » et de critiques, l'animateur de télévision Bassem Youssef incarne un juge fictif de la Cour pénale internationale qui juge le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu.

Réalisée par le cinéaste Bassel Nasser et produite par Ali Shehata et Yousef Al-Shemari, « Bibi's Trial » imagine une salle d'audience où Netanyahu (Bibi) est jugé par la CPI.

Youssef joue le rôle du juge qui fait une entrée fracassante et déclare rapidement Netanyahu coupable, tandis qu'un avocat américain, représenté par le cinéaste soudanais Amjad Al-Nour, le défend.

Au fur et à mesure que la chanson progresse, le jury et le public de la salle d'audience, y compris le juge interprété par Youssef, sont de plus en plus manipulés par l'avocat américain, qui finit par danser et se déplacer à la manière d'une marionnette, ornée de drapeaux américains.

La chanson a été largement saluée, notamment par le journaliste palestinien Ayman Al-Hesi : "C'est en effet la réalité mondiale de la défense de l'occupant et de la mise en cause de la victime. Je vous salue depuis Gaza."

"Le procès de Bibi" suit les traces de la précédente satire politique d'Al-Nour, “United Sugar-daddy of America”, publiée en février, qui a également suscité une grande attention sur Instagram.

Entre-temps, Israël a poursuivi son offensive incessante sur Gaza à la suite d'une attaque du Hamas en octobre dernier, malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Depuis lors, près de 42 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été tuées et plus de 97 100 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales.

L'assaut israélien en cours a déplacé la quasi-totalité de la population de Gaza, aggravant les pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments dues à un blocus de longue date.

Israël est actuellement accusé de génocide par la Cour internationale de justice pour ses actions à Gaza.

