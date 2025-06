Par Mazhun Idris

Aucune guerre n'est meilleure ou pire qu'une autre, mais l'attention du monde est invariablement attirée par les conflits qui font la une des journaux.

Alors que le pilonnage génocidaire de Gaza par Israël dure depuis un an et que la guerre entre la Russie et l'Ukraine rappelle les schémas de la guerre froide, la catastrophe humanitaire qui se déroule au Soudan depuis avril dernier semble tragiquement échapper à l'attention du monde.

Le récent appel à l'action lancé par la Turquie par l'intermédiaire de son ambassadeur au Soudan, Fatih Yildiz, rappelle de manière cruciale que toute crise humanitaire mérite attention et intervention.

« Le Soudan ne doit pas être négligé », a déclaré l'ambassadeur, soulignant qu'il était impératif que le monde aide les habitants de ce pays d'Afrique du Nord à lutter contre les tragédies humanitaires combinées de la guerre, de la faim et des déplacements de population.

Lors de l'Assemblée générale des Nations unies qui vient de s'achever, le secrétaire général António Guterres a souligné l'impunité des pays agresseurs, l'inégalité du soutien mondial aux populations souffrantes et une myriade d'autres défis susceptibles d'engloutir le monde.

Il a admis que personne n'avait la moindre idée de la manière dont ce cycle allait se terminer.

Ironiquement, le secrétaire général des Nations unies a mentionné le Soudan en dernier dans la liste des conflits importants qui font actuellement rage dans certaines parties du monde.

En effet, la plupart des orateurs de la réunion annuelle des 193 membres, y compris les dirigeants des nations africaines, n'ont pas accordé beaucoup d'attention à la crise qui ravage le Soudan depuis 18 mois.

Un siège incessant à l'intérieur du pays

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le conflit au Soudan impliquant l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces paramilitaires de soutien rapide (RSF), de Mohamed Hamdan Dagalo, a fait au moins 20 000 victimes à ce jour.

Tom Perriello, l'envoyé spécial des États-Unis au Soudan, brosse un tableau plus sombre. Il estime que le nombre de morts pourrait atteindre 150 000 si les combats se poursuivent sans relâche.

La bataille d'usure entre les forces armées soudanaises et la RSF a également déraciné 12 millions de personnes, ce qui, selon les Nations unies, constitue le le plus important déplacement de populations dans une crise.

Plus de 800 000 réfugiés soudanais sont actuellement en quête de sécurité et de protection dans les pays voisins. La violence a également forcé plus de 220 000 rapatriés à quitter à nouveau le Soudan.

Des généraux rivaux

Contrairement à d'autres conflits dans le monde, une pression internationale accrue pourrait s'avérer essentielle pour endiguer le conflit au Soudan.

Richard Gowan, directeur de l'International Crisis Group aux Nations unies, souhaite que les États-Unis prennent la tête des efforts visant à attirer l'attention de la communauté internationale sur la guerre au Soudan.

Plusieurs efforts de paix régionaux et mondiaux n'ont pas réussi à mettre fin à l'effusion de sang jusqu'à présent, ce qui suggère que la communauté internationale doit maintenant contraindre les parties belligérantes à accepter un cessez-le-feu, à accepter d'entamer un dialogue et à renforcer la réponse humanitaire à la crise.

Lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le 24 septembre, le président américain Joe Biden a exhorté « tous les pays à cesser de fournir des armes aux généraux rivaux du pays ».

Déplacés et malades

Le Soudan, troisième plus vaste pays d'Afrique et peuplé d'environ 50 millions d'habitants, a une longue tradition d'accueil généreux des réfugiés.

Ce pays d'Afrique du Nord, dont l'histoire remonte à la période pharaonique, a déjà accueilli la deuxième population de réfugiés la plus importante d'Afrique. Il a accueilli plus d'un million de réfugiés du Sud-Soudan, d'Érythrée, de Syrie, d'Éthiopie, du Tchad et de la République centrafricaine.

Mais depuis le milieu de l'année dernière, le Soudan est devenu inhospitalier, même pour les siens. Alors que certains réfugiés ont déjà fui jusqu'au Yémen, de l'autre côté de la mer Rouge, le Haut Commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, prévient que certaines familles déplacées se dirigent maintenant vers la Libye et la Tunisie, en route vers l'Europe.

Des évaluations récentes menées par des organisations des Nations unies ont révélé que « deux Soudanais sur trois n'ont pas accès aux soins de santé ». On estime que 19 millions d'enfants ont été contraints de quitter l'école.

En septembre, l'organisation caritative Médecins sans frontières (MSF) a décrit la situation sanitaire dans certaines régions du Soudan comme « une crise sans précédent ».

Une responsable de MSF, le Dr Gillian Burkhardt, a signalé à TRT Afrika qu'elle avait vu de nombreux patients mourir au cours de la première heure d'hospitalisation "car ils sont déjà dans un état critique lorsqu'ils arrivent chez nous".

Elle parlait en particulier de la situation dans les hôpitaux de Nyala et de Kas Rural dans le sud du Darfour, où 48 enfants sont morts de septicémie entre janvier et juin.

Le rapport de MSF fait également état de 46 décès maternels dans les deux hôpitaux au cours de la période janvier-août, 78% des décès maternels survenant dans les 24 premières heures de l'admission.

Zone explosive d'El Fasher

Le 27 septembre, des tirs d'obus visant une place de marché dans la ville soudanaise d'El-Fasher ont causé la mort de 18 civils.

Cela s'est produit quatre jours à peine après que les dirigeants du monde se sont réunis à New York pour la conférence des Nations unies, ce qui montre à quel point le vacarme des autres crises a noyé la douleur du Soudan.

Abritant plus de 1,7 million de personnes, dont 500 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, El Fasher est la capitale du Darfour Nord, le long de la frontière entre la Libye et le Tchad.

Dans le camp de réfugiés de Zamzam, situé à proximité, la famine sévit alors que les Nations unies peinent à mobiliser des fonds pour l'aide humanitaire.

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies estime que plus de la moitié de la population soudanaise souffre de la faim ou de privations nutritionnelles à des degrés divers.

En février, les Nations unies ont lancé une collecte de fonds de 4,1 milliards de dollars afin d'éviter la famine et d'aider les réfugiés qui s'abritent dans les pays voisins.

Le 1er août, la famine a été déclarée dans la région du Darfour Nord, et d'autres zones seraient désormais menacées. Au milieu de la morosité ambiante, des initiatives individuelles apportent une lueur d'espoir.

La Turquie et le Koweït se sont associés pour envoyer récemment un navire d'aide au Soudan, transportant environ 2 500 tonnes de matériel de secours d'une valeur de plus de 2 millions de dollars américains. L'aide a été reçue à Port-Soudan le 2 octobre.

