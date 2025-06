Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'exprimait mardi à Ankara à l’occasion de la cérémonie d'ouverture de l'année académique, a souligné que le lobby sioniste exerce une influence sur certaines des plus grandes universités du monde.

"Le génocide de Gaza démontre une fois de plus que le lobby sioniste domine les universités les plus prestigieuses du monde", a-t-il déclaré.

Il a également dénoncé les pays occidentaux d'avoir "échoué" à empêcher le génocide de Gaza.

"Les gouvernements occidentaux sont particulièrement éprouvés par la perte de crédibilité au nom de la protection d'Israël dans le cadre du génocide de Gaza", a ajouté Erdogan.

Depuis le 23 septembre dernier, Israël a étendu au Liban la portée du génocide qu'il commet à Gaza depuis le 7 octobre 2023, en lançant des frappes aériennes sans précédent et une incursion terrestre dans le sud du Liban, au mépris des avertissements internationaux et des résolutions de l’ONU.

Ces raids ont fait, jusqu'à lundi après-midi, au moins 1 251 morts et 3 618 blessés, dont un grand nombre de femmes et d’enfants, et plus de 1 200 000 personnes déplacées, d'après les données officielles libanaises.

D’un autre côté, le Hezbollah répond à l’agression en lançant des missiles, des drones et des obus d’artillerie ciblant des sites militaires et des colonies dans tout le territoire d’Israël.