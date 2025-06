Par Jasmine El-Gamal

Alors que nous commémorons le premier anniversaire des attaques du 7 octobre menées par le Hamas contre Israël et de la guerre israélienne dévastatrice à Gaza, la région reste en proie à la tourmente.

La guerre d'Israël contre Gaza et ses attaques croissantes au Liban ont coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes, déplacé plus de deux millions d'habitants et fait de la perspective de paix au Moyen-Orient, pour l'instant, un lointain fantasme.

Alors qu'Israël s'apprête à frapper l'Iran dans le cadre de la dernière série d'attaques réciproques entre les deux pays, les habitants de la région craignent une expansion incontrôlable de la guerre.

À un moment aussi critique, la question du rôle des États-Unis se pose avec acuité. N'ayant pas réussi jusqu'à présent à influencer de manière significative les décisions d'Israël, le président américain Joe Biden va-t-il maintenant augmenter la pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour empêcher une guerre plus étendue ? La réponse reste incertaine.

L'Iran entretient depuis longtemps ses mandataires au Liban et dans la région dans le but d'affaiblir Israël. Le 8 octobre de l'année dernière, cette stratégie est passée à la vitesse supérieure lorsque le Hezbollah, sans doute le plus fort et le plus compétent des mandataires de l'Iran, a lancé des barrages de roquettes sur le nord d'Israël.

Cette action a déclenché un échange d'attaques entre le Hezbollah et Israël qui dure depuis un an, déplaçant d'abord la population israélienne dans le nord d'Israël et maintenant la population du sud du Liban. Israël a récemment déplacé son attention de Gaza vers sa frontière septentrionale lorsque l'armée a considérablement intensifié le conflit en assassinant le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, au Liban.

Le Hamas et le Hezbollah étant gravement affaiblis, Israël voit aujourd'hui l'occasion de porter un coup sévère à l'Iran lui-même.

Les États-Unis impuissants

Ces dernières semaines, Netanyahou et d'autres personnalités israéliennes, dont l'ancien Premier ministre Naftali Bennet, ont ouvertement envisagé ou préconisé de frapper les installations nucléaires iraniennes. Une telle action plongerait sans aucun doute la région dans un chaos plus profond et pourrait provoquer une guerre beaucoup plus vaste, sur plusieurs fronts, qui impliquerait les États-Unis d'une manière encore inédite.

Dans le contexte d'une guerre imminente, il est essentiel que les États-Unis redoublent d'efforts pour réduire les tensions dans la région.

Toutefois, au lieu de faire appel à sa puissance diplomatique pour y parvenir, l'administration Biden semble impuissante, des fonctionnaires américains ayant divulgué à la presse que l'administration est devenue « de plus en plus méfiante » à l'égard de ce que le gouvernement Netanyahou dit au sujet de ses plans militaires et diplomatiques dans la région.

Joe Biden pourrait prendre des mesures décisives en indiquant clairement à Israël que les États-Unis ne s'impliqueraient pas si Netanyahou décidait de frapper les sites nucléaires iraniens.

Cela pourrait contribuer à tempérer les plans d'Israël, mais rien n'indique publiquement que Biden envisage une telle option.

Les États-Unis, le plus proche allié d'Israël, se sont fortement impliqués dans les efforts diplomatiques visant à gérer les retombées de la guerre contre Gaza, mais les déclarations officielles à cet effet sonnent creux lorsqu'elles sont comparées aux actes.

Alors que l'administration de Joe Biden aurait exhorté Israël à éviter l'escalade de la guerre à Gaza et le conflit transfrontalier avec le Hezbollah jusqu'à un point de non-retour, le président lui-même a continué à réaffirmer publiquement le droit d'Israël à se défendre et a souligné que les États-Unis continueraient à se porter à la défense d'Israël en cas de besoin.

Dans le cas d'une guerre plus large entre Israël et l'Iran, l'implication des États-Unis ne se limiterait pas non plus à la défense d'Israël. En effet, les frappes de représailles de l'Iran contre Israël pourraient également viser les forces américaines stationnées dans la région.

L'administration Biden a également fourni à Israël une aide militaire tout au long de cette guerre brutale - près de 18 milliards de dollars au cours de l'année écoulée - et, à l'exception d'une interruption temporaire d'une livraison d'armes à Israël en mai, il a résisté aux appels à d'autres interruptions ou à un embargo plus important sur les armes.

La réticence de Biden à utiliser l'assistance militaire comme moyen de pression s'explique non seulement par son engagement personnel en faveur de la sécurité d'Israël - lors de son allocution à l'occasion du premier anniversaire du 7 octobre, il a déclaré qu'il était le premier président américain à se rendre en Israël en temps de guerre - mais aussi par les pressions intérieures qui s'exercent sur lui en cette année électorale extrêmement cruciale.

Le président a essuyé d'importantes critiques pour avoir interrompu cette livraison d'armes en mai. Il ne souhaite probablement pas s'exposer à de nouvelles critiques ou risquer d'enlever des voix à la vice-présidente Kamala Harris en raison de ses décisions.

Un conflit sans fin

Les efforts américains en vue d'un cessez-le-feu à Gaza et au Liban ont été vains jusqu'à présent et, à moins de 30 jours des élections présidentielles, de nombreuses personnes dans la région craignent que l'engagement de la Maison Blanche en faveur de négociations sur un cessez-le-feu ne soit que superficiel.

Entre-temps, les objectifs militaires d'Israël, notamment en ce qui concerne l'infrastructure militaire du Hezbollah et la menace plus large de l'Iran, semblent loin d'être atteints.

Comme l'a récemment déclaré Netanyahou, « nous ne nous reposerons pas tant que nos concitoyens ne seront pas rentrés chez eux en toute sécurité » et « nous continuerons à dégrader le Hezbollah jusqu'à ce que tous nos objectifs soient atteints ».

Pourtant, l'insistance de Netanyahou à poursuivre sur la voie de l'action militaire soulève une question plus large : existe-t-il une stratégie israélienne pour la paix, ou les succès tactiques autoproclamés d'Israël contre le Hamas et le Hezbollah ne font-ils qu'ouvrir la voie à un conflit sans fin ?

L'administration Biden a jusqu'à présent été incapable de répondre à cette question et, en attribuant continuellement la responsabilité des conflits en cours à une seule partie, à savoir l'Iran et ses mandataires, elle ne semble pas disposée à tenir Israël pour responsable de ses propres actions d'escalade.

Alors qu'aucun président américain depuis George W. Bush n'a cherché à déclencher une guerre dans la région, certains membres de l'establishment de la sécurité nationale de Washington et du Congrès, comme le sénateur républicain de Caroline du Sud Lindsay Graham, plaident depuis longtemps en faveur de frappes sur le programme nucléaire iranien. En l'absence de leadership américain dans la région, et compte tenu de la préoccupation des Américains pour les prochaines élections, il semble que l'extension du conflit soit inévitable.

La croisée des chemins

Pour être clair, il est encore temps d'empêcher une guerre totale entre Israël et l'Iran et ses mandataires.

Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, doit se rendre à Washington cette semaine, après avoir déclaré dimanche dernier au secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, qu'Israël n'avait pas encore pris de décision définitive quant à l'ampleur et au calendrier de ses représailles contre l'Iran.

On espère que l'administration Biden profitera de cette occasion cruciale pour exercer plus de pression sur Israël qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent, reconnaissant qu'un conflit entre Israël et l'Iran pourrait rapidement échapper à tout contrôle et même pousser l'Iran à tenter d'armer son programme nucléaire.

Lorsque nous réfléchissons à l'année écoulée, il est clair que la région se trouve à un carrefour dangereux. Le coût humain a été stupéfiant, avec des dizaines de milliers de morts, des millions de personnes déplacées, et le spectre d'une guerre régionale plus vaste qui se profile à l'horizon.

Sans une intervention diplomatique décisive, le Moyen-Orient risque de sombrer davantage dans le chaos, une perspective qui aurait des conséquences désastreuses non seulement pour les habitants de la région, mais aussi pour la sécurité mondiale dans son ensemble.

Jasmine El-Gamal, l'auteure, est analyste de la sécurité nationale et ancienne conseillère pour le Moyen-Orient au Pentagone. Elle est la fondatrice et PDG de Mindwork Strategies, LTD, un cabinet de conseil dont la mission est d'aider les organisations à élaborer des approches de la politique étrangère, de la communication et de la santé mentale sur le lieu de travail qui soient fondées sur l'empathie et axées sur la culture.

