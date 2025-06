Eric Mbonigaba s'est remis de la variole après quatre semaines d'hospitalisation, mais ce chauffeur de moto-taxi burundais affirme qu'il est depuis victime de la stigmatisation qui entoure la maladie et qu'il risque de perdre sa maison et ses moyens de subsistance.

Mbonigaba, qui a été l'un des premiers à être diagnostiqué comme atteint de la variole au Burundi, souligne les difficultés auxquelles est confronté le deuxième pays le plus touché d'Afrique dans sa lutte contre la maladie.

Ce père de deux garçons de trois et sept ans est sorti de l'hôpital le mois dernier et est retourné chez lui à Bujumbura, la capitale économique du Burundi, mais la propriétaire de la maison lui a dit qu'il devait partir.

"Elle a refusé de prendre mon loyer. Je peux être chassé de la maison à tout moment et je n'ai nulle part où loger ma famille", a déclaré Mbonigaba, 31 ans, à Reuters.

Ses cicatrices faciales, héritées des lésions remplies de pus causées par la variole, ont tendance à faire fuir les clients. Beaucoup refusent même de le saluer.

Son cas n'est pas isolé.

Un autre patient était également menacé d'expulsion par son propriétaire, a indiqué Mbonigaba.

Peur de se manifester

Le mois dernier, un responsable sanitaire des Nations unies a indiqué que le Burundi serait en mesure d'enrayer l'épidémie en quelques semaines s'il parvenait à mobiliser suffisamment de ressources et à s'attaquer à la stigmatisation associée à la variole.

"Si les gens ont peur et ne veulent pas se manifester, cela prendra beaucoup de temps", a indiqué Paul Ngwakum, conseiller sanitaire régional pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe de l'agence des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Le Burundi a enregistré près de 600 cas de variole depuis le 25 juillet dernier.

Mbonigaba a ajouté que certains de ses amis avaient choisi d'acheter des médicaments et de traiter leurs symptômes en secret à la maison, faisant fi des règles gouvernementales qui exigent que les patients atteints de la variole se rendent dans un hôpital pour bénéficier d'un traitement gratuit.

Le gouvernement n'a pas évoqué publiquement l'impact de la stigmatisation sur la lutte contre la variole. Toutefois, le porte-parole du ministère de la santé a affirmé qu'il allait "mener une enquête" sur la question.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, la maladie aurait tué plus de 800 personnes en Afrique cette année, la plupart en RDC, mais aucune au Burundi.

