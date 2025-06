Les dégâts causés par les fortes pluies sur les routes de l'ouest, du sud-ouest et des régions côtières de la Côte d'Ivoire entravent la récolte, le séchage et le transport des fèves de cacao vers les ports, ont déclaré des exportateurs et des acheteurs à Reuters.

Six exportateurs, cinq coopératives et six acheteurs ont déclaré que les arrivées de cacao dans les ports étaient en baisse et que la qualité des fèves s'était considérablement détériorée.

"Depuis la dernière semaine de septembre, nous avons constaté une reprise des pluies qui sont assez fortes et qui ont bloqué les routes et rendu les pistes des villages totalement impraticables", a affimé Hamed Coulibaly, qui achète du cacao dans la région de Duékoué, Guiglo et Man.

Il a indiqué qu'il n'avait pas encore été en mesure de récupérer 60 tonnes de cacao que ses intermédiaires avaient déjà collectées dans différents villages.

Plantations inondées, routes coupées

"J'ai deux camions de cacao qui sont bloqués sur les pistes en direction de Blolequin depuis six jours... nous ne pouvons rien faire", a expliqué Seydou Konate, un autre acheteur à Guiglo.

Les arrivées de fèves de cacao dans les ports ont été estimées à 13 000 tonnes du 1er au 6 octobre 2024, contre 50 000 tonnes l'année dernière, selon les chiffres des exportateurs.

Dans les villes de Man, Danane, Toulepleu, Guiglo, Duekoue et Tai, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, les plantations ont été inondées et les routes coupées par la pluie. Geyo, Yabayo et Buyo, dans la principale région productrice de cacao du pays, ont connu des conditions similaires.

Retard dans les stocks de semences

Les fortes pluies ont également endommagé les fèves de cacao, qui deviennent noires et fermentent si elles sont stockées dans de mauvaises conditions et si elles ne sont pas séchées correctement en raison du manque de lumière du soleil.

"Nous constatons un ralentissement des arrivées de cacao dans les ports... mais ce qui nous inquiète le plus, c'est la qualité des fèves qui arrivent", a déclaré un exportateur basé dans le port de San Pedro, qui a reçu environ 55 tonnes à ce jour, contre 300 tonnes à la même période l'année dernière.

Le Conseil du café et du cacao (CCC) de Côte d'Ivoire a toutefois attribué la diminution du cacao disponible jusqu'à présent à un retard dans les stocks de semences.

"Il faut remettre les choses en perspective : il y a moins de cacao dans les ports parce qu'il y a moins de cacao en ce moment ; ce n'est pas à cause de l'état des routes", a déclaré à Reuters un responsable du CCC sous le couvert de l'anonymat.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp