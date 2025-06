Raphaël Nadal a annoncé jeudi qu'il prendrait sa retraite à l'âge de 38 ans, après la finale de la Coupe Davis le mois prochain.

Nadal a remporté 22 titres du Grand Chelem au cours d'une ère sans précédent qu'il a partagée avec ses rivaux du "Big Three", Roger Federer et Novak Djokovic.

"Vraiment, tout ce que j'ai vécu a été un rêve devenu réalité", a déclaré Nadal dans un communiqué publié sur les médias sociaux. "Je pars avec la tranquillité d'esprit absolue d'avoir donné le meilleur de moi-même, d'avoir fait un effort dans tous les domaines".

L'Espagnol a indiqué que sa décision était liée à des problèmes de blessure persistants.

"La réalité, c'est que j'ai vécu des années difficiles, en particulier ces deux dernières années. Je ne pense pas avoir été capable de jouer sans limites. C'est évidemment une décision difficile, que j'ai mis du temps à prendre. Mais dans la vie, tout a un début et une fin", a ajouté Nadal.

Le roi de la terre battue

Le style de jeu physique et implacable de Nadal - qui joue chaque point comme si c'était le dernier, en sprintant et en glissant pour placer son coup droit de gaucher qui rebondit haut - a fait de lui l'un des plus grands joueurs du monde et le roi incontesté de la terre battue, la surface rouge et lente sur laquelle il a remporté ses 14 titres de champion de Roland-Garros, un record.

Cette domination est célébrée par une statue de Nadal qui se dresse près de l'entrée principale de Roland Garros et à l'ombre de son stade principal, le Court Philippe Chatrier.

Nadal a précisé jeudi qu'il était heureux de terminer sa carrière à la Coupe Davis, qui se jouera à Malaga, en Espagne.

"Je suis très heureux que mon dernier tournoi soit la finale de la Coupe Davis et que je représente mon pays", a-t-il confié. "Je pense que la boucle est bouclée puisque l'une de mes premières grandes joies en tant que joueur de tennis professionnel a été la finale de la Coupe Davis à Séville en 2004".

