Des milliers d'étudiants ont manifesté mercredi dans plusieurs universités marocaines en solidarité avec Gaza et le Liban, alors que la guerre génocidaire d'Israël entre dans sa deuxième année.

Ces manifestations ont coïncidé avec une grève d'une journée dans toutes les universités du pays pour demander la fin de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

La grève a été déclenchée par l'Union nationale des étudiants marocains, la plus grande faction étudiante du pays.

Les étudiants ont brandi des drapeaux palestiniens et des photos des chefs de la résistance à Gaza, dont le chef du Hamas Yahya Sinwar et le chef assassiné du Hamas Ismail Haniyeh.

Israël a poursuivi son offensive brutale sur Gaza, malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Depuis, plus de 42 000 personnes ont été tuées, principalement des femmes et des enfants, et plus de 97 700 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires locales.

L'assaut israélien a déplacé la quasi-totalité de la population de Gaza dans le cadre d'un blocus permanent qui a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments.

Selon les autorités libanaises, au moins 2 141 personnes ont été tuées et 10 099 autres blessées dans les attaques israéliennes au Liban.

Israël fait l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice pour ses actions à Gaza.

