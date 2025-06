La Turquie a évacué jeudi plus de 960 personnes du Liban, selon des sources diplomatiques.

Les navires turcs ont évacué un total de 966 personnes du Liban, dont 878 ressortissants turcs, 24 citoyens de la République turque de Chypre du Nord (RTCN) et 64 de leurs proches parents, ont indiqué des sources du ministère turc des Affaires étrangères.

Près de 1 900 citoyens turcs au Liban ont demandé à être évacués, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat.

Elles ont précisé que 2 500 personnes avaient initialement déposé une demande d'évacuation auprès du ministère des Affaires étrangères.

Près de 1 000 personnes ont atteint les points de rassemblement, certaines ayant décidé de ne pas monter à bord des navires au dernier moment, ont-elles ajouté.

Les efforts d'évacuation interviennent alors que le Liban est confronté depuis le 23 septembre à des frappes aériennes israéliennes massives contre ce que Tel Aviv affirme être des cibles du Hezbollah. Ces frappes ont fait au moins 1 323 morts, plus de 3 700 blessés et plus de 1,2 million de déplacés.

Cette campagne aérienne est une escalade de la guerre transfrontalière entre Israël et le Hezbollah qui dure depuis un an, depuis le début de l'offensive brutale de Tel Aviv sur Gaza qui a tué plus de 42 000 personnes, dont la plupart sont des femmes et des enfants, depuis une attaque du Hamas l'année dernière.

Malgré les avertissements internationaux selon lesquels la région du Moyen-Orient était au bord d'une guerre régionale en raison des attaques incessantes d'Israël contre Gaza et le Liban, Tel-Aviv a étendu le conflit en lançant une invasion terrestre dans le sud du Liban le 1er octobre.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp