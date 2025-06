Il y a quelques mois, Abou Sangaré était un immigrant guinéen anonyme de 23 ans, sans statut légal permanent dans le nord de la France et, comme des milliers d'autres, luttant contre l'expulsion.

Aujourd'hui acteur principal dans "L'histoire de Souleymane", un long métrage primé qui est sorti dans les salles françaises cette semaine, son visage apparaît à chaque coin de rue, dans les stations de métro, aux arrêts de bus et dans les journaux.

Le film et le succès soudain de Sangaré jettent la lumière sur l'immigration clandestine en France, au moment même où le nouveau gouvernement adopte une position plus dure sur la question. Il s'est engagé à rendre plus difficile le séjour des immigrés sans statut légal permanent et plus facile leur expulsion par la France.

Sangaré joue le rôle d'un jeune demandeur d'asile qui travaille comme livreur à Paris, se faufilant à vélo dans la circulation de la Ville Lumière. Dans un cas où la vie imite l'art, l'avenir de Sangaré est également en jeu. Comme le personnage qu'il incarne, Sangaré espère persuader les autorités françaises de lui accorder le droit de séjour et d'abandonner leurs efforts pour le forcer à partir.

"Quand je vois Souleymane assis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, je me mets à sa place, parce que je sais ce que c'est que d'attendre ses papiers d'identité ici en France, d'être dans cette situation - le stress, l'anxiété", a déclaré Sangaré lors d'un entretien avec l'Associated Press.

"Comme moi, Souleymane se retrouve dans un environnement qu'il ne connaît pas".

Sangaré dit avoir quitté la Guinée à l'âge de 15 ans en 2016 pour aider sa mère malade.

Il s'est d'abord rendu en Algérie, puis en Libye, où il a été emprisonné et traité "comme un esclave" après une tentative de traversée ratée. L'Italie a suivi, et il a finalement posé le pied en France en mai 2017.

La France, championne d'Europe en termes de procédures d'expulsion

Sa demande d'être reconnu comme mineur a été rejetée, mais il a pu étudier au lycée et a suivi une formation de mécanicien automobile - une compétence recherchée en France. Récemment, il s'est vu proposer un emploi à temps plein dans un atelier d'Amiens, une ville du nord de la France.

Mais Sangaré ne peut pas accepter cet emploi en raison de son statut illégal.

Il a demandé en vain des papiers à trois reprises et vit avec un arrêté d'expulsion au-dessus de la tête.

Les critiques affirment que les gouvernements successifs ont de plus en plus recours aux mesures d'expulsion.

"Nous sommes le pays d'Europe qui produit le plus de procédures d'expulsion, loin devant les autres pays", déclare Serge Slama, professeur de droit public à l'université de Grenoble.

Mais leur utilisation - plus de 130 000 expulsions ont été ordonnées en 2023 - est "très inefficace", a-t-il ajouté, car de nombreux arrêtés ne sont pas ou ne peuvent pas être exécutés pour des raisons juridiques.

Le ministre de l'intérieur, Bruno Retailleau, affirme qu'environ 10 % des personnes visées par une expulsion finissent par partir.

Retailleau, nommé le mois dernier dans le nouveau gouvernement français composé de conservateurs et de centristes, fait du contrôle de l'immigration une priorité.

"Ma vie changera le jour où j'aurai mes papiers"

Dans le cas de Sangaré, sa vie a pris un tournant l'année dernière lorsqu'il a rencontré le cinéaste Boris Lojkine. Plusieurs auditions lui ont permis d'obtenir le rôle principal du film.

Sangaré a remporté le prix du meilleur acteur au concours "Un certain regard" du festival de Cannes cette année.

Mais un prix plus significatif pourrait se profiler à l'horizon : Après Cannes, des représentants du gouvernement ont envoyé un courriel à Sangaré, l'invitant à renouveler sa demande de résidence.

Répondant aux questions de l'AP, les autorités françaises ont déclaré que l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de Sangaré "reste légalement en vigueur", mais ont ajouté que les autorités ont réexaminé son cas en raison des mesures qu'il a prises pour s'intégrer.

"Je pense que c'est le film qui l'a fait", a déclaré Sangaré à l'agence AP.

"Vous avez besoin d'un permis de séjour pour pouvoir changer de vie ici. Ma vie changera le jour où j'aurai mes papiers", a-t-il ajouté.

