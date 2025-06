Par Susan Mwongeli

La quête de longue date de l'Afrique pour obtenir des sièges permanents au Conseil de sécurité a reçu un soutien improbable de la part des États-Unis avant la 79e session de l'Assemblée générale.

Le plaisir de la surprise n'a pas duré longtemps, car l'annonce était assortie d'une mise en garde.

Si les États-Unis se sont engagés à soutenir la démarche visant à ce que les pays africains obtiennent au moins deux sièges permanents au Conseil de sécurité, ils ont insisté sur le fait que les nouveaux venus potentiels ne devraient pas avoir automatiquement droit à l'essence même de ce groupe sacré : le droit de veto.

« Nous ne voulons pas renoncer à notre droit de veto... Étendre le droit de veto à tous les pays rendra le Conseil encore plus dysfonctionnel », a déclaré Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadrice américaine auprès des Nations unies.

La position des États-Unis a, comme on pouvait s'y attendre, suscité la colère des pays africains et de leurs institutions, nombre d'entre eux la qualifiant d'insulte au continent.

Arikana Chihombori-Quao, ancien ambassadeur de l'Union africaine aux États-Unis, estime que l'Afrique ne devrait pas « perdre de temps » à occuper des sièges permanents au Conseil de sécurité sans disposer d'un droit de veto.

« Nous en avons assez de cette situation », déclare-t-elle, exprimant la frustration d'un continent qui veut que ses demandes légitimes soient entendues autrement que du bout des lèvres.

Pourquoi une présence permanente au Conseil de sécurité est-elle importante ? Tout simplement parce qu'il s'agit de l'organe le plus influent des Nations unies, composé d'un club restreint de pays ayant le pouvoir de décider de ce que les autres ne peuvent pas faire.

Les Nations unies comptent 193 membres, mais seuls cinq pays sont membres permanents du Conseil de sécurité et disposent d'un droit de veto : les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et la France.

Chacun d'entre eux a le droit de rejeter toute résolution de l'ONU qui ne lui est pas favorable, et cette résolution est oubliée.

Chihombori-Quao est consterné par le fait que cinq nations puissent l'emporter sur 188 autres quand cela compte.

Je pense qu'il est ridicule que les Nations unies puissent sérieusement avoir une conversation, engager les nations dans un débat sur la question de savoir s'il faut ou non élargir le Conseil de sécurité, puis nous insulter en disant : « Oh ! oui, vous pouvez devenir membre, mais venez simplement vous asseoir à la table et restez muets comme vous l'avez été pendant des siècles ». C'est inacceptable », déclare-t-elle.

Avec 54 pays et une population de plus de 1,5 milliard d'habitants, l'Afrique est le plus grand bloc de vote à l'Assemblée générale. Les dirigeants africains ont fait pression pour que le continent dispose de sièges permanents au Conseil de sécurité, avec droit de veto, car les décisions de l'Assemblée générale ne sont pas contraignantes pour les membres.

Comme le dit le président sud-africain Cyril Ramaphosa, c'est le point de référence de l'iniquité dans l'ordre mondial.

« Placer le sort de la sécurité mondiale entre les mains de quelques privilégiés alors que c'est la grande majorité des peuples du monde qui supporte le poids des différentes menaces est injuste, inéquitable et insoutenable », déclare-t-il.

Le président kenyan William Ruto considère comme une parodie le fait qu'une institution mondiale du XXIe siècle puisse exclure 54 pays africains et permettre à cinq nations d'opposer leur veto aux décisions des autres membres.

Lorsque les Nations unies ont été créées, la plupart des pays africains étaient soumis à un colonialisme répressif. Ce qui déconcerte la plupart des observateurs, c'est la persistance de l'inégalité de pensée et d'action de l'organisation à l'égard du continent.

« Près de 80 ans après sa création, le Conseil de sécurité est resté bloqué. Sa composition déséquilibrée est injuste et en contradiction avec les réalités actuelles, ce qui sape sa légitimité et son efficacité », constate Julius Maada Bio, président de la Sierra Leone.

Actuellement, les questions spécifiques à l'Afrique représentent 60 à 70 % de l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Pourtant, le caucus décisionnel ne permet pas au continent d'avoir son mot à dire sur ces questions, adoptant des positions intéressées.

Défauts structurels

L'ONU a été créée en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, avec la responsabilité première de prévenir et de résoudre les conflits. L'idée était d'éviter les erreurs de son prédécesseur, la Société des Nations.

Le Conseil de sécurité reste l'organe le plus influent de l'ONU. Il compte 15 membres, dont 10 sont des membres non permanents qui n'ont pas de droit de veto. Les membres permanents sont restés les mêmes depuis la création du Conseil.

Les membres non permanents sont élus pour un mandat de deux ans par l'Assemblée générale, à tour de rôle, parmi les pays des blocs régionaux de l'ONU.

L'Afrique dispose de trois sièges non permanents, actuellement occupés par l'Algérie, la Sierra Leone et le Mozambique.

Dans certains cas, le Conseil de sécurité peut même autoriser le recours à la force militaire contre un agresseur. Mais il y a un hic : si l'un des cinq membres permanents n'est pas satisfait d'une décision, il peut tout simplement y opposer son veto.

« Il est essentiel de démocratiser le pouvoir des porte-plumes au sein du Conseil de sécurité. On ne peut pas continuer à avoir un P5 qui détient le bouton nucléaire et qui a le pouvoir de rédiger et de présenter des résolutions », estime Amitabh Behar, directeur exécutif d'Oxfam International.

En principe, l'Union africaine est favorable à l'abolition du droit de veto. Si le P5 conserve son droit de veto, deux sièges permanents dotés de tous les pouvoirs devraient revenir à l'Afrique.

Un caucus divisé

Bien qu'il soit l'organe le plus puissant des Nations unies, le Conseil de sécurité est aussi le plus divisé.

Ses membres, en particulier la Russie, la Chine et les États-Unis, sont souvent en désaccord et s'opposent sur des résolutions majeures qui pourraient avoir un impact sur le monde.

Certains analystes estiment que l'élargissement du Conseil pourrait apporter un certain équilibre et le rendre plus représentatif du monde actuel.

Le consensus d'Ezulwini, qui tire son nom d'une vallée du centre de l'Eswatini (ex-Swaziland), a été adopté en 2005 afin de promouvoir la représentation de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité en tant que membre permanent.

Les pays africains ne sont pas les seuls à réclamer l'élargissement du Conseil de sécurité. Il s'agit d'une campagne mondiale de plus en plus importante menée par des pays tels que la Turquie.

« Une réforme globale est nécessaire au sein des Nations unies, en particulier au sein du Conseil de sécurité. Le monde est plus grand que cinq. Nous devons démocratiser la procédure de prise de décision à l'ONU », affirme Hakan Fidan, ministre turc des affaires étrangères.

« Les résolutions adoptées à une écrasante majorité par l'Assemblée générale ne peuvent être mises en œuvre à cause du Conseil de sécurité. La paix et la sécurité internationales ne peuvent être laissées à la volonté d'une clique privilégiée composée d'un nombre limité de pays ».

Un processus complexe

La Charte des Nations unies doit être révisée pour élargir le Conseil de sécurité.

Certains pensent qu'il s'agit d'une tâche difficile, mais pas impossible.

Les deux tiers de l'Assemblée générale doivent être d'accord, et tous les membres détenant un droit de veto doivent être d'accord.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, semble optimiste. « Je pense que toutes ces choses sont possibles et j'espère que des progrès seront réalisés dans tous les domaines. Je suis toutefois sceptique quant à la possibilité d'abolir le droit de veto. Cela ne veut pas dire que je l'apprécie », regrette-t-il.