Une policière sud-africaine a comparu devant le tribunal vendredi pour des allégations de meurtre de six personnes visant à obtenir des paiements d'assurance d'une valeur d'au moins 10 millions de rands (570 000 $) dans des meurtres qui ont commencé en 2019.

La sergente de 43 ans s'est tenue dans le box des accusés d'un tribunal de Polokwane, à environ 300 kilomètres (190 miles) au nord-est de Johannesburg, le visage entièrement recouvert d'un sweat à capuche et d'un masque, jusqu'à ce que le tribunal lui demande de se montrer.

Rachel Kutumela a été arrêtée jeudi alors qu'elle était en service dans un poste de police de la ville de Senwabarwana, à environ 90 km de Polokwane, a indiqué la police dans un communiqué.

« Ses victimes étaient connues d'elle et venaient d'un milieu pauvre et défavorisé, et certaines étaient handicapées ou souffraient d'un handicap mental », précise le communiqué.

Kutumela est accusée de six meurtres et d'avoir réclamé au moins 10 millions de rands à l'assurance des frais funéraires et aux polices d'assurance-vie qu'elle avait souscrit au nom de ses victimes.

D'autres arrestations sont attendues

« Les incidents ont commencé en 2019 lorsque les assurés ont été retrouvés morts et que leurs corps ont été jetés dans différentes zones », a déclaré l'Autorité nationale des poursuites (NPA).

Le corps d'un homme, qui était handicapé, a été récupéré dans un barrage, tandis qu'une femme a été découverte brûlée à mort dans une cabane, a indiqué l'autorité.

"Il s'agit d'une affaire préméditée", a déclaré Mashudu Malabi Dzhangi, porte-parole provincial de la NPA, à la chaîne de télévision locale ENCA, à l'extérieur du tribunal, qui a reporté l'affaire au 18 octobre pour une audience de libération sous caution. Les procureurs ont déclaré qu'ils s'attendaient à d'autres arrestations.

En 2021, les Sud-Africains ont été captivés par une affaire similaire dans laquelle Rosemary Ndlovu, ancienne fonctionnaire de police, a été condamnée à la prison à vie pour avoir assassiné cinq membres de sa famille et son petit ami afin d'encaisser des indemnités d'assurance.

