Le sommet trilatéral de deux jours à Asmara, en Érythrée, accueilli par le président Isaias Afwerki et auquel ont participé le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi et le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, s'est achevé sur un appel au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays de la région.

Les dirigeants se sont engagés dans des consultations approfondies à Asmara, se concentrant sur le renforcement de leur coopération et la résolution de ce qu'ils ont appelé les défis.

Dans une déclaration dont TRT Afrika a pris connaissance, les discussions des trois dirigeants ont principalement porté sur la garantie de la paix et de la sécurité dans la région.

Ils ont affirmé leur engagement à renforcer l'armée nationale somalienne afin de sauvegarder les frontières terrestres et maritimes de la Somalie et de contribuer à la protection de l'intégrité territoriale du pays.

Lors d'une réunion importante, les dirigeants des trois nations ont souligné l'importance vitale du respect des principes fondamentaux et des principes de base du droit international, estimant que ces éléments sont essentiels pour favoriser la stabilité régionale et renforcer la coopération.

Respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale

Ils ont particulièrement insisté sur l'impératif de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays de la région, affirmant que toute justification d'ingérence dans les affaires intérieures doit être fermement rejetée.

Les dirigeants se sont également engagés à apporter leur soutien stratégique pour contribuer à la stabilité et à la sécurité régionales et pour renforcer la capacité de la Somalie à lutter contre le terrorisme et à relever les défis qui y sont liés.

Les dirigeants de l'Érythrée, de l'Égypte et de la Somalie ont en outre annoncé la création d'un comité mixte trilatéral chargé de superviser et de renforcer la coopération diplomatique stratégique dans un large éventail de secteurs et dirigé par les ministres des affaires étrangères de l'Érythrée, de l'Égypte et de la Somalie.