Par Mazhun Idris

Dans la vie comme dans l'art, le romancier et essayiste russe du XIXe siècle Fiodor Dostoïevski n'a jamais été à l'abri d'un traumatisme.

« La douleur et la souffrance sont toujours inévitables pour une grande intelligence et un cœur profond », disait-il en évoquant les nombreuses tragédies personnelles qu'il a endurées tout au long de sa vie.

Selon une école de pensée, Dostoïevski, qui est mort en 1881, a parlé avec perspicacité du « traumatisme » dans ses romans et ses essais bien avant que la psychologie n'émerge en tant que discipline scientifique en Europe vers 1879.

Près d'un siècle et demi plus tard, le traumatisme est reconnu dans le monde entier comme un état qui nécessite une guérison - physiologique et psychologique.

Dans certaines communautés du nord du Nigeria touchées par une insurrection, un film sur l'impact des traumatismes est utilisé pour aider les communautés à lutter contre la stigmatisation qui frappe encore les personnes traumatisées qui cherchent de l'aide.

Intitulé From the Brink, ce film sur la déstigmatisation des traumatismes est produit par Equal Access International, une organisation internationale à but non lucratif dont l'objectif est d'aider les communautés du monde entier à « conduire un changement durable et transformateur ».

« Nous utilisons le cinéma communautaire traditionnel, nous visitons les communautés et nous organisons des séances de visionnage en groupe du documentaire dans des espaces publics ouverts », explique un responsable de l'organisation à TRT Afrika.

« Nous avons organisé des séances dans une douzaine de communautés dans trois États nigérians : Plateau, Kaduna et Kano ».

Il n'y a pas de mal à demander de l'aide

L'intrigue de From the Brink vise à enseigner les changements sociaux et comportementaux par le biais de récits.

L'histoire est racontée du point de vue de Sarah, une femme qui s'accroche à une phase traumatisante de sa vie, techniquement appelée « expérience avancée de l'enfance ».

Comme Dostoïevski, qui ne s'est jamais remis du choc causé par l'attente de son exécution publique à Saint-Pétersbourg à l'âge de 27 ans, avant que le tsar ne lui accorde prétendument son pardon, Sarah est perpétuellement hantée par le passé.

Il s'avère que les parents de Sarah ont été tués sous ses yeux lors d'un conflit communautaire. Après avoir perdu sa famille, elle s'installe chez sa tante, où elle est victime d'abus sexuels de la part du mari de cette dernière.

Sarah est tellement traumatisée que lorsqu'elle grandit et décide de se marier, ses cauchemars s'aggravent. Elle a des visions de son mari et de l'agresseur de son enfance qui viennent la tuer.

Son mari, inquiet, décide de chercher de l'aide et la convainc de se joindre à lui pour consulter un conseiller. Il ignore les personnes de la communauté qui, selon lui, pourraient qualifier Sarah de « folle » pour avoir cherché de l'aide pour sa santé mentale.

Sarah et son mari trouvent une solution grâce à la consultation et, au grand soulagement du public, vivent heureux jusqu'à la fin de leurs jours.

« Sarah est l'exemple même d'une personne qui lutte contre de multiples traumatismes, ce qui la dissocie même de ceux qui veulent l'aider - en l'occurrence, son mari compréhensif », dit le fonctionnaire.

Combattre les traumatismes est difficile

Le traumatisme est une situation d'expériences accablantes que les gens vivent, mais qu'ils sont incapables de traiter par eux-mêmes.

Les traumatismes peuvent résulter de violences domestiques, d'abus, de violences sexuelles et d'autres problèmes de santé mentale. Lorsqu'il commence à affecter l'interaction d'une victime avec les gens, la personne peut agir violemment.

Selon les experts, le traumatisme ne doit pas être assimilé à la « folie ». Il ne devrait pas non plus y avoir de honte ou de tabou à demander de l'aide.

Comme pour la dépression, la guérison d'un traumatisme commence souvent lorsqu'on peut en parler. Il existe des explications cliniques sur la façon dont le fait de surmonter un traumatisme contribue à la paix et au bien-être.

Le message de « From the Brink » est centré sur la compréhension des traumatismes et sur l'encouragement des personnes à chercher de l'aide lorsqu'elles sont traumatisées par un événement passé.

« Nous avons présenté des films dans les zones de gouvernement local de Nasarawa, Ungogo et Gezawa de l'État de Kano », explique l'agent d'Equal Access International, qui dirige également un programme d'alerte précoce et de réponse précoce pour lutter contre les conflits violents dans certains États nigérians.

Le cinéma comme baume

L'éducation par le cinéma est un modèle d'engagement social et civique dans lequel le projet est porté à la porte des communautés cibles.

« Les recherches montrent que les communautés du nord du Nigeria ont un amour profondément ancré pour les pièces de théâtre et que les meilleurs moyens de diffuser des pièces de théâtre sont la radio et la télévision », indique l'organisation.

En raison de facteurs tels que la facilité d'accès et l'importance historique, la radio et le cinéma communautaire ont été des outils polyvalents pour les campagnes publiques, la communication de masse et les appels à l'action.

À chaque cycle de visionnage de From the Brink, les organisateurs invitent les spectateurs à réagir en fonction de leur expérience et des leçons qu'ils tirent du film.

« L'émission a enregistré la participation de jeunes, de femmes et de chefs traditionnels. À Barikin Ladi, dans l'État du Plateau, des motards se sont arrêtés d'eux-mêmes pour regarder le documentaire. Jama'a, dans l'État de Kaduna, a organisé une projection devant la maison du chef de district. À Kafanchan, le chef de la communauté s'est assis parmi les habitants », ajoute le responsable.

Focus sur les groupes vulnérables

Le projet de film a été réalisé en 2024 pour toucher les personnes qui présentent des signes de traumatisme induit par un conflit, celles qui vivent dans des zones de conflit et des camps de personnes déplacées, ainsi que les patients souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique.

Les organisateurs ont identifié des États nigérians confrontés à des problèmes sociaux et sécuritaires tels que la violence sexiste, les insurrections religieuses, les conflits entre agriculteurs et éleveurs et les tensions communautaires ou ethniques.

« Certaines de ces personnes ont perdu des membres de leur famille ou des biens. Elles ont besoin d'un soutien psychosocial et d'une guérison sans craindre d'être stigmatisées », affirme -t-il.

Depuis sa sortie publique, From the Brink a reçu des critiques positives de plusieurs côtés. Selon les producteurs, le film a été tourné dans deux décors différents, avec des noms de personnages différents, afin d'intérioriser les contextes culturels du nord du Nigeria.

