Vingt personnes ont été blessées dimanche dans une collision de trains dans la province égyptienne de Minya qui a provoqué la chute de deux wagons dans un canal d'irrigation, ont rapporté les autorités égyptiennes.

Les Chemins de fer nationaux égyptiens (ENR) ont déclaré dans un communiqué que l'accident s'est produit lorsqu'un train est entré en collision avec l'arrière d'un autre train allant d'Assouan au Caire dans la zone située entre Abu Qurqas et Minya.

Vingt-trois ambulances ont été envoyées sur le lieu de l'accident et les premiers examens ont révélé des contusions, des abrasions et des blessures superficielles. Aucun décès n'a été signalé et les médecins continuent d'évaluer les blessés.

Ces dernières années, l'Égypte s'est efforcée d'améliorer son système ferroviaire afin de prévenir les accidents, en mettant l'accent sur la modernisation des équipements, des infrastructures et la formation de la main-d'œuvre. Le ministre des Transports, Kamel al-Wazir, a indiqué qu'environ 2,5 millions de personnes utilisent quotidiennement les chemins de fer égyptiens.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp