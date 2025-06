Financé par le PNUD, le projet entre dans le cadre du plan national Togo Digital 2025, qui tient compte de l'importance des TIC dans la santé. Il prévoit notamment de développer la télémédecine pour faciliter des prestations de télé-expertise.

La construction d’un Centre national de santé digitale a été lancée il y a quelques jours à Lomé au Togo. L’infrastructure doit renforcer l’accessibilité des populations aux soins sanitaires via la technologie.

Le ministre conseiller de la Santé, Aristide Afèignindou Gnassingbé, explique que "le Centre national de santé digitale va assurer la gouvernance opérationnelle des activités de santé numérique à travers la mise en place de fondamentaux comme l’interopérabilité et la conformité des projets, ainsi que la collecte de données sanitaires pour participer à la surveillance épidémiologique.

Le centre devrait aussi faire office d’incubateur de solutions numériques pour renforcer les capacités togolaises de réponse aux crises sanitaires, via des systèmes de surveillance automatisés et l’optimisation de la répartition des ressources en personnel, en médicaments et en matériels médicaux.

En outre, il aidera à la digitalisation des services sanitaires globaux, notamment en formant les professionnels de la santé aux technologies et en vulgarisant le dossier médical électronique. Tout ceci entre dans le cadre plus global de la stratégie pour l’Intelligence Artificielle dont le Togo souhaite se doter.

Le ministère de l'Économie numérique et de la transformation digitale a en effet lancé un appel à candidatures pour mobiliser des experts qui seront chargés d'identifier les enjeux et les perspectives de l'IA pour les axes de développement clés du pays.

La démarche vise et aidera à conceptualiser une politique adaptée aux besoins nationaux en la matière, qui sera ensuite appliquée aux secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agro-industrie, etc.

Ces consultations constituent une opportunité unique de façonner l’avenir digital du pays. C’est également une initiative cruciale dans un contexte où l'Intelligence Artificielle générative se répand de plus en plus dans divers domaines de gestion publique.

