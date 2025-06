Le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré dimanche que la préservation des ressources en eau de l'Égypte était une "question existentielle".

L'Égypte est en conflit avec l'Éthiopie au sujet de la construction d'un barrage sur le Nil, que Le Caire considère comme une "menace existentielle" pour sa part d'eau. Addis-Abeba affirme que le barrage est essentiel à son développement.

Des années de négociations entre les deux pays n'ont pas permis de parvenir à un accord sur le remplissage et le fonctionnement du barrage.

"L'Égypte place l'eau en tête de ses priorités, le Nil étant une question liée à la vie et à la survie du peuple égyptien", a déclaré M. Sisi lors d'un événement consacré à l'eau au Caire.

Une ressource vitale

Le Nil "constitue la principale source d'eau de notre pays, représentant plus de 98 % de son approvisionnement en eau", a-t-il ajouté.

"La préservation de cette ressource vitale est une question existentielle qui nécessite un engagement politique constant, des efforts diplomatiques et une coopération avec les pays frères afin de garantir la réalisation d'objectifs communs."

Le dirigeant égyptien a déclaré que son pays renforçait la coopération bilatérale en matière de gestion de l'eau et de divers projets avec plusieurs pays africains, en particulier ceux du bassin du Nil.

Il a appelé la communauté internationale à soutenir davantage les efforts des pays africains en matière de gestion des ressources en eau et à fournir les fonds et les technologies nécessaires à la mise en œuvre de projets et de programmes visant à assurer la sécurité de l'eau, le développement et la paix sur l'ensemble du continent africain.

