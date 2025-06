La Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique pour l'Afrique subsaharienne cette année, les ramenant de 3,4 % à 3 %, principalement en raison de la destruction de l'économie soudanaise par la guerre civile.

Toutefois, la croissance devrait rester confortablement supérieure à celle de l'année dernière (2,4 %) grâce à l'augmentation de la consommation privée et de l'investissement, a déclaré la Banque lundi dans son dernier rapport sur les perspectives économiques régionales, Africa's Pulse.

"Il s'agit toujours d'une reprise qui est essentiellement au ralenti", a déclaré Andrew Dabalen, économiste en chef pour la région Afrique de la Banque mondiale, lors d'un point de presse.

Le rapport prévoit une croissance de 3,9 % pour l'année prochaine, ce qui est supérieur à la prévision précédente de 3,8 %.

La modération de l'inflation dans de nombreux pays permettra aux décideurs politiques de commencer à abaisser les taux d'intérêt élevés, selon le rapport.

Croissance du Nigeria et de l'Afrique du Sud

Cependant, les prévisions de croissance sont toujours confrontées à de sérieux risques liés aux conflits armés et aux événements climatiques tels que les sécheresses, les inondations et les cyclones.

Sans le conflit au Soudan, qui a dévasté l'activité économique et provoqué la famine et des déplacements massifs de population, la croissance régionale en 2024 aurait été supérieure d'un demi-pourcent et conforme à son estimation initiale d'avril, a déclaré l'institution.

La croissance de l'économie la plus avancée de la région, l'Afrique du Sud, devrait atteindre 1,1 % cette année et 1,6 % en 2025, contre 0,7 % l'année dernière.

Le Nigeria devrait connaître une croissance de 3,3 % cette année et de 3,6 % en 2025, tandis que le Kenya, l'économie la plus riche d'Afrique de l'Est, devrait croître de 5 % cette année.

La région de l'Afrique subsaharienne a connu une croissance annuelle moyenne robuste de 5,3 % entre 2000 et 2014 grâce à un supercycle des matières premières, mais la production a commencé à faiblir lorsque les prix des matières premières se sont effondrés. Le ralentissement a été accéléré par la pandémie de grippe aviaire.

Remboursement de la dette

"Cumulativement, si cela devait se poursuivre pendant une longue période, ce serait catastrophique", a averti M. Dabalen.

De nombreuses économies de la région sont privées d'investissements publics et privés, a-t-il ajouté, et la reprise des investissements directs étrangers, qui a débuté en 2021, est encore timide.

"La région a besoin d'investissements beaucoup plus importants pour pouvoir se redresser plus rapidement et réduire la pauvreté" explique-t-il.

La croissance dans la région est également entravée par les coûts élevés du service de la dette dans des pays comme le Kenya, qui a été secoué par des manifestations meurtrières contre des hausses d'impôts en juin et juillet.

"Les paiements d'intérêts atteignent des niveaux stupéfiants", a ajouté M. Dabalen, qui attribue cette situation à la tendance des gouvernements à emprunter sur les marchés financiers au cours de la dernière décennie, au détriment des crédits à bas prix proposés par des institutions telles que la Banque mondiale.

