Le chemin de fer, conçu pour améliorer la vitesse et la capacité de chargement, devrait renforcer les liens de l'Ouganda avec les routes commerciales régionales, y compris le port maritime de Mombasa, dans l'océan Indien.

L'accord a été signé à Kampala par le secrétaire permanent du ministère ougandais des travaux publics, Bageya Waiswa, et le vice-président de Yapi Merkezi Holdings, Erdem Arioglu. Le ministre ougandais des travaux publics et des transports, le général Edward Katumba Wamala, et l'ambassadeur de Turquie, Fatih Ak, étaient également présents.

Bageya a souligné que le projet de chemin de fer à écartement standard (SGR) contribuera à réduire les coûts de transport et à faciliter les échanges commerciaux dans la région.

Le nouveau chemin de fer, qui s'étendra du poste frontière de Malaba au Kenya jusqu'à la capitale de l'Ouganda, Kampala, devrait permettre un transport de marchandises plus rapide et plus efficace que l'actuel système à écartement métrique, dont la largeur de voie est plus étroite (1 000 mm) que celle du chemin de fer à écartement standard (1 420-1 460 mm).

Initialement, la China Harbour Engineering Company avait été chargée de la construction du chemin de fer mais, après huit ans de retard, l'Ouganda s'est tourné vers Yapi Merkezi pour mettre le projet en route.

L'ambassadeur turc Ak a souligné l'engagement de la Turquie à partager son expertise ferroviaire pour aider à moderniser le réseau ferroviaire ougandais.

L'entreprise de construction turque Polat Yol Yapi est également active en Ouganda, où elle travaille sur le projet routier Muyembe-Nakapiripirit, qui reliera l'Ouganda au Kenya, au Soudan du Sud et à l'Éthiopie.

S'adressant à Anadolu, le consul honoraire de l'Ouganda à Istanbul, Levent Davisoglu, a souligné le rôle stratégique de l'Ouganda en tant que carrefour dans la région de l'Afrique de l'Est.

