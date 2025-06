Le Kenya a enregistré son premier décès dû au Mpox. Le pays est confronté à une épidémie régionale qui a touché plusieurs pays d'Afrique de l'Est.

Patrick Amoth, directeur général de la santé du Kenya, a annoncé à la presse que la personne décédée souffrait de complications préexistantes, ce qui a contribué à la gravité de la maladie.

Le ministère de la Santé a jusqu'à présent confirmé un total de 13 cas dans le pays, alors que le premier cas a été annoncé en juillet.

Les cas sont répartis dans 10 régions, dont la capitale Nairobi, la ville de Mombasa et le comté de Nakuru.

"Huit d'entre eux se sont rétablis et sont rentrés chez eux ; quatre sont toujours hospitalisés", a déclaré Patrick Amoth.

Les autorités ont intensifié les efforts de surveillance aux principaux points d'entrée et collaborent avec des partenaires internationaux, dont l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour enrayer la propagation du virus.

Par ailleurs, le ministère kenyan de la Santé a reçu de l'OMS un don de 15,2 millions de comprimés destinés à lutter contre les maladies tropicales négligées (MTN).

Les MTN sont des maladies virales, parasitaires et bactériennes qui touchent principalement les populations les plus pauvres du monde et sont présentes dans un certain nombre de pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Elles sont particulièrement répandues dans les zones tropicales où les populations n'ont pas accès à de l'eau propre ou à des moyens sûrs d'éliminer leurs déchets humains.

Le don, d'une valeur de 1,6 million de dollars, devrait aider le Kenya à lutter contre des maladies telles que la filariose lymphatique et d'autres problèmes de santé endémiques dans le pays.

Le Mpox présente des symptômes semblables à ceux de la grippe et des lésions remplies de pus. Il se transmet par contact physique étroit. Il peut également se propager en touchant des objets infectés par le virus, comme la literie, les vêtements et les serviettes.

Cette année, plus de 38 300 cas ont été enregistrés dans 16 pays du continent, ainsi que 979 décès, selon les dernières données du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies.

