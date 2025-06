Par Emir Hadikadunic

Au cours de l'année écoulée, Israël a mené une guerre brutale contre les Palestiniens, au nom de la lutte contre le Hamas, le Hezbollah et d'autres acteurs non étatiques, en larguant sur Gaza l'équivalent de six bombes nucléaires.

Ces dernières semaines, Israël a également éliminé une grande partie de la direction militaire et politique du Hezbollah. Cependant, ce qui est peut-être le plus choquant, c'est que ni le Hamas ni le Hezbollah n'ont été vaincus.

La guerre brutale, asymétrique et croissante sur de multiples fronts au Moyen-Orient est loin d'être terminée, et il est donc difficile d'en prédire l'issue. Néanmoins, si l'on regarde en arrière, les succès militaires à court terme d'Israël s'accompagnent de défaites stratégiques significatives.

Commençons par l'érosion de la doctrine militaire israélienne.

Une guerre sans fin

À son propre détriment, le gouvernement israélien a sapé le principe clé de sa doctrine militaire : des guerres courtes et efficaces.

Un an après le début du conflit, Israël reste dans une impasse stratégique plus large, aux prises avec une guerre sur plusieurs fronts qui ne montre aucun signe d'apaisement. L'armée est épuisée et de nombreux réservistes hésitent à répondre aux appels à une nouvelle série de combats dans ce conflit apparemment sans fin.

Les opérations militaires ont permis de remporter des victoires tactiques à court terme, notamment en tuant les chefs militaires du Hezbollah, en affaiblissant le Hamas à Gaza et en prenant le contrôle du point de passage de Rafah entre l'enclave et l'Égypte.

Mais elles ne se sont pas traduites par des succès stratégiques à long terme. Sur le plan militaire, Israël n'a pas réussi à rétablir sa capacité de dissuasion. Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu n'a atteint aucun des objectifs de guerre qu'il s'était fixés, notamment la destruction du Hamas, la libération de tous les otages et le retour dans le nord d'Israël des habitants déplacés par les bombardements incessants.

Le Hamas contrôle toujours la majeure partie de Gaza, tandis que les forces israéliennes continuent de revenir pour mener de nouveaux raids militaires dans des endroits comme Jabalia et Khan Younis, des zones précédemment considérées comme "libérées" du Hamas. Plus de 100 otages israéliens sont toujours en captivité.

Au Liban, le Hezbollah, au lieu de se retirer au nord du fleuve Litani comme Israël l'attend et l'exige, vise quotidiennement des objectifs militaires israéliens avec des drones et des missiles. Quelque 70 000 habitants du nord d'Israël sont toujours déplacés. En fait, ni le Hamas ni le Hezbollah n'ont été contraints à la soumission, et le conflit se poursuit sans solution claire.

En outre, les dépenses militaires d'Israël en 2024 seront deux fois plus élevées que l'année précédente. Une part importante de cette augmentation est due au système de défense "Dôme de fer", à l'artillerie et aux salaires des réservistes.

Le concept "d'économie des fusées" suscite également un intérêt croissant, car les missiles intercepteurs d'Israël sont beaucoup plus coûteux que les projectiles qu'ils visent.

Pour l'Iran, le rapport de coût est au moins de trois pour un en sa faveur, selon des sources israéliennes. La pression financière sur Israël est encore plus forte lorsqu'il s'agit d'intercepter les drones et les roquettes bon marché lancés par le Hezbollah, le Hamas ou les Houthis au Yémen.

Tout au long de son histoire guerrière, Israël n'a jamais été aussi dépendant du soutien militaire de ses alliés, principalement des États-Unis. En effet, une grande partie de la puissance de feu offensive et destructrice d'Israël dépend de l'approvisionnement régulier et du soutien des États-Unis.

Le déclin économique

Outre l'érosion de sa doctrine militaire, l'économie israélienne s'est dégradée au cours de l'année écoulée. Au cours du dernier trimestre 2023, en particulier dans les semaines qui ont suivi le début de la guerre contre Gaza, le produit intérieur brut (PIB) d'Israël s'est contracté de 20,7 % (sur une base annuelle).

Cette forte baisse a été principalement causée par une réduction de 27 % de la consommation privée, une chute des exportations et une diminution drastique des investissements étrangers et nationaux. Entre-temps, le secteur de la construction s'est arrêté net, tandis que l'industrie du tourisme a été confrontée à une baisse importante du nombre de visiteurs et des recettes. Selon la société d'enquête CofaceBDI, environ 60 000 entreprises israéliennes fermeront leurs portes cette année.

En outre, la cote de crédit d'Israël a été abaissée à plusieurs reprises, la dernière réduction provenant de Moody's, qui a abaissé la cote de deux niveaux, de "A2" à "Baa1", avec des perspectives négatives en raison de l'escalade du conflit avec le Hezbollah.

Les coûts de la guerre pour la période 2023-2025 sont désormais estimés à 55,6 milliards de dollars, selon la Banque d'Israël.

Isolement diplomatique

Le troisième défi stratégique d'Israël est son isolement diplomatique sur la scène mondiale. Depuis le 7 octobre de l'année dernière, au moins neuf pays - la Turquie, la Jordanie, le Bahreïn, la Colombie, le Honduras, le Chili, l'Afrique du Sud, le Tchad et le Belize - ont rompu ou dégradé leurs relations diplomatiques avec Israël.

En outre, neuf autres pays, dont l'Espagne, la Norvège, l'Irlande et la Slovénie, ont officiellement reconnu l'État de Palestine.

Les efforts visant à "normaliser" les relations avec les pays arabes de la région, qui étaient au cœur de la stratégie diplomatique d'Israël au Moyen-Orient ces dernières années, sont désormais mis sur la touche, peut-être de manière permanente.

Le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman, par exemple, a déclaré le mois dernier que son pays n'établirait pas de liens diplomatiques avec Israël sans un État palestinien indépendant. Ce changement représente un coup dur pour la politique étrangère israélienne, qui s'est traditionnellement concentrée sur l'établissement de relations diplomatiques avec les États régionaux.

Parallèlement, le soutien international à la Palestine est en hausse, comme en témoignent les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies depuis le 7 octobre de l'année dernière.

En mai, 143 États membres ont voté en faveur du renforcement des droits de la Palestine à l'ONU, tandis que seuls neuf pays - dont la Micronésie, Palau, Nauru et la Papouasie-Nouvelle-Guinée - ont voté contre (en faveur d'Israël). Ce contraste illustre la position diplomatique d'Israël sur la scène mondiale.

La réputation d'Israël en chute libre

L'escalade de la guerre menée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a gravement terni l'image de son pays. Cette image est probablement à son point le plus bas en 76 ans d'histoire de l'État.

Deux faits marquants sont à signaler : premièrement, le procureur de la Cour pénale internationale a porté plainte contre M. Netanyahou et le ministre de la défense Yoav Gallant pour "crimes de guerre et crimes contre l'humanité".

Deuxièmement, la plus haute instance des Nations unies, la Cour internationale de justice, a jugé plausible que les actions d'Israël puissent être assimilées à un génocide. Ce processus se poursuit.

Israël est également confronté à une perte significative de soutien public, même dans les pays qui sont ses plus grands alliés. Un sondage YouGov et The Economist réalisé du 21 au 23 janvier 2024 montre que la moitié des électeurs du président américain Joe Biden pour les élections américaines de 2020 pensent qu'Israël "commet un génocide contre les civils palestiniens".

Ce sondage, qui a porté sur 1 664 citoyens américains, met en évidence un profond changement dans la perception du public à l'égard des actions brutales d'Israël.

À la recherche d'une échappatoire

Enfin, le nombre d'Israéliens qui ont quitté le pays a augmenté de 285 % après le 7 octobre.

En outre, près d'un quart des Israéliens ont envisagé de quitter le pays au cours de l'année écoulée en raison de l'escalade de la guerre sur plusieurs fronts, selon Kantar Insights et le radiodiffuseur public Kan.

Ironiquement, Israël est en train de devenir l'un des États les plus dangereux pour sa population majoritaire, contrairement à la vision qu'avaient les fondateurs d'Israël lors de la création de l'État.

Tous les défis militaires, économiques, diplomatiques, sociaux et juridiques d'Israël risquent de s'intensifier dans l'escalade et la guerre sans fin menée par Netanyahou. C'est souvent ainsi que les choses se terminent lorsque la survie politique d'un homme prime sur tout le reste.

Emir Hadžikadunić est actuellement professeur assistant à l'École des sciences et technologies de l'Université de Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. Il est également professeur invité et chercheur émérite dans plusieurs autres universités de Bosnie-Herzégovine, de Turquie et de Malaisie. Hadžikadunić a été ambassadeur de Bosnie en Iran et en Malaisie. Il a publié deux livres ainsi que de nombreux articles pour des médias et des revues universitaires.

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

