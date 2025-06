Par Nuri Aden

La migration est un voyage où l'attrait de l'inconnu s'oppose au confort du connu, où l'instinct de survie se heurte à la nostalgie de la familiarité.

On estime à deux millions le nombre de Somaliens vivant hors de leur pays d'origine, ce qui en fait l'une des diasporas les plus dispersées au monde.

Les communautés somaliennes sont concentrées au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Europe, en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Afrique de l'Est.

Comme c'est le cas pour l'émigration motivée par la recherche de meilleures opportunités de vie, de nombreux membres de la communauté somalienne expatriée ont prospéré dans leur environnement d'adoption.

Toutefois, la nostalgie du pays natal, des visages familiers et des repères culturels n'a jamais disparu.

Si les bouleversements provoqués par la guerre civile dans les années 1990 ont entraîné une émigration massive, de nombreux Somaliens ont mis leurs ressources et leur expérience au service de la croissance du pays.

Parmi ceux qui sont restés à l'étranger, on trouve des personnes très performantes. En Amérique du Nord et en Europe, des personnes d'origine somalienne occupent des postes de députés, de ministres et de professionnels dans divers domaines de l'activité humaine.

"Lorsque je vois la diaspora somalienne revenir pour contribuer au développement économique du pays, notamment par l'intermédiaire des ONG et de la société civile en période de crise, je suis fier", déclare Jawaahir Daahir MBE, président de la Global Somali Diaspora (GSD), à TRT Afrika.

"L'avenir s'annonce radieux et plein d'espoir, avec des jeunes gens instruits - enseignants, travailleurs sociaux, avocats, médecins et infirmières - qui rendent activement service à leurs communautés, que ce soit en Turquie, en Europe, en Amérique du Nord ou en Afrique."

Flux de rapatriés

Certains membres de la diaspora sont rentrés en Somalie pour y assumer des fonctions de direction, renforçant ainsi des secteurs cruciaux tels que les soins de santé, l'éducation, l'agriculture et la technologie.

Les envois de fonds, les investissements et le transfert de compétences contribuent également de manière significative à l'économie et à la société du pays.

Les Nations unies et diverses institutions financières estiment que les envois de fonds se situent entre 1,4 et 2 milliards de dollars américains par an, ce qui représente environ la moitié des ménages somaliens dans un pays qui compte un peu plus de 18 millions d'habitants.

GSD, une organisation à but non lucratif fondée pour unir la communauté somalienne dans le monde entier, a considérablement renforcé ce lien entre les expatriés et leur pays d'origine.

"Je me souviens parfaitement du moment où des centaines d'entre nous se sont réunis en juin 2014, venant de toute la Turquie, d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Australie et d'Afrique. Nous avons constaté un vide - nous étions répartis dans le monde entier, mais il nous manquait un moyen de nous connecter", se souvient Jawaahir, qui est basé au Royaume-Uni.

"De ces premières discussions est née l'idée de créer une plateforme qui réunirait la diaspora somalienne. Dix ans plus tard, nous célébrons une institution qui est devenue forte et qui a un impact important."

S'unir pour une cause

Le GSD a organisé sa 10e conférence internationale annuelle les 28 et 29 septembre à Istanbul, où il est né il y a dix ans.

"Nous apprécions profondément l'accueil chaleureux que nous ont réservé le gouvernement et la société turcs, qui a considérablement enrichi nos efforts de renforcement des capacités pour la jeune génération. Leur soutien inébranlable au gouvernement somalien, qui comprend la formation de la police et de l'armée et le renforcement des soins de santé, a été inestimable", affirme Jawaahir.

"Ce partenariat durable continue de se renforcer et nous sommes profondément reconnaissants du soutien indéfectible du peuple turc, qui s'est tenu à nos côtés au moment où nous en avions le plus besoin. Leur engagement a fait une différence significative dans notre cheminement vers le progrès et la stabilité".

La conférence du mois dernier a servi de forum essentiel aux délégués somaliens pour collaborer, partager des idées et renforcer leur rôle en tant que moteurs du développement dans leur pays. Le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre, figurait parmi les principaux orateurs de la réunion.

"Nous sommes en train de finaliser le Forum de réponse aux urgences humanitaires de la diaspora somalienne, qui coordonnera toutes les organisations somaliennes travaillant dans ce secteur. À l'avenir, nous souhaitons créer des forums similaires pour les enseignants, les médecins et les ingénieurs somaliens", explique Jawaahir.

Le moteur de la croissance

L'influence de la diaspora va au-delà des transferts de fonds ; elle est considérée comme faisant partie intégrante du tissu social et économique de la Somalie.

Les investisseurs expatriés représentent jusqu'à 80 % du capital de départ des petites et moyennes entreprises. L'économie informelle prospère grâce à leurs contributions.

Alors que la Somalie poursuit sa reconstruction, le gouvernement reconnaît le rôle crucial de la diaspora dans le développement national. Tous les dirigeants somaliens, le président Hassan Sheikh Mohamud en tête, ont toujours reconnu le rôle de la diaspora somalienne et l'ont encouragée à continuer d'investir dans la reconstruction de la Somalie.

L'un des défis à relever est la disparité professionnelle et économique. La diaspora possède une éducation, des compétences et une expérience qui ne sont pas aussi facilement accessibles au niveau local.

"Lorsque les membres de la diaspora somalienne rentrent dans leur pays, ils sont souvent perçus différemment. Les communautés locales les appellent 'Qurbajoog', en reconnaissance de leur expérience à l'étranger. Ce terme reflète l'admiration et un sentiment de séparation", explique Jawaahir à TRT Afrika.

Moalim Abdallah, un expert en informatique formé à Londres, a fondé GlobalNet, qui s'est donné pour mission d'autonomiser la communauté somalienne en lui offrant une formation et en la motivant à entrer dans le secteur technologique.

"Notre gouvernement doit investir dans l'exploitation de la créativité numérique de notre jeune population somalienne", suggère Moalim.

Maryan Qasim, ancienne ministre du gouvernement fédéral, estime que la diaspora somalienne et les Somaliens restés au pays peuvent tracer ensemble la voie de la prospérité s'ils évitent le tribalisme.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp