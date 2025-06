Par Sylvia Chebet

Un rare déluge surprise dans le désert du Sahara a laissé des images saisissantes d'eau jaillissant à travers les sables du sud-est du Maroc, alimentant l'une des régions les plus arides du monde.

Le rare déluge a aplati les collines ondulantes des dunes de sable, créant un nouveau paysage avec des lagunes d'eau au milieu des rares palmiers.

Des véhicules à quatre roues motrices ont roulé dans les flaques d'eau, tandis que les touristes et les habitants observaient la scène avec stupéfaction.

"Les récentes pluies torrentielles qui ont touché une grande partie du Sahel et du Sahara sont un phénomène météorologique inhabituel qui met en évidence les impacts croissants du changement climatique sur les régimes pluviométriques dans les régions typiquement arides", a déclaré à TRT Afrika Houssine Youabeb du Maroc.

Spectacle saharien

" Traditionnellement, ces régions sont marquées par des précipitations faibles et irrégulières, souvent concentrées sur de courtes périodes et associées à des saisons précises".

Le gouvernement marocain a indiqué que deux jours de précipitations en septembre ont dépassé les moyennes annuelles dans plusieurs régions qui reçoivent moins de 250 millimètres par an, notamment à Tata, l'une des régions les plus durement touchées.

"Cela fait 30 à 50 ans que nous n'avons pas eu autant de pluie en si peu de temps", a fait remarquer Youabeb.

Les pluies torrentielles observées du 6 au 9 septembre et du 19 au 22 septembre illustrent un changement notable selon les experts météorologiques.

Selon eux, les quantités de précipitations enregistrées, variant de 50 mm à 130 mm en seulement 24 heures, dépassent largement les moyennes saisonnières.

En outre, le mouvement inhabituel vers le nord du "front intertropical", qui a apporté des précipitations dépassant 200 mm en 48 heures au début du mois de septembre, représente une anomalie considérable, car il dépasse les précipitations annuelles habituelles pour ces régions arides".

Les satellites de la NASA ont montré que l'eau se précipitait pour remplir le lac Iriqui, un célèbre lit de lac situé entre Zagora et Tata, qui était asséché depuis plus de 50 ans.

Tempête extratropicale

Ces pluies, que les météorologues qualifient de tempêtes extratropicales, peuvent modifier le cours du temps dans la région dans les mois et les années à venir, car l'air retient davantage d'humidité, ce qui provoque une plus grande évaporation et attire davantage de tempêtes.

"Ils ont contribué à recharger les nappes phréatiques et les sources, à revitaliser les oasis et à soutenir les écosystèmes locaux", a expliqué Youabeb, en précisant que "le lac Iriqui ... est une source d'eau potable pour les populations locales" : "Le lac Iriqui s'est rempli à nouveau et les barrages comme celui d’Oued Zaza ont atteint leur capacité maximale".

Les barrages de la région se sont remplis à un rythme record tout au long du mois de septembre.

Toutefois, après six années consécutives de sécheresse, il est difficile de savoir dans quelle mesure les pluies de septembre contribueront à atténuer les effets de la longue période de sécheresse.

Le déluge a toutefois fait plus de 20 morts au Maroc et en Algérie et endommagé les cultures, obligeant le gouvernement à allouer des fonds d'aide d'urgence, y compris dans certaines régions touchées par le tremblement de terre de l'année dernière.

