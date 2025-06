Par Kudra Maliro

La République démocratique du Congo réaffirme sa détermination à recevoir tous ses ressortissants dans le cadre d’un retour volontaire respectant les conditions de sécurité et de dignité, a indiqué le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur, sécurité et affaires coutumières, Jacquemain Shabani, à la 75ème session du comité exécutif du programme du Haut- Commissaire des Nations unies pour les réfugiés à Genève en Suisse.

Les statistiques de l’Organisation internationale pour les migrations publiés 30 septembre dernier, près de 1.063.997 réfugiés congolais ont trouvé asile principalement dans les pays limitrophes contre 522.798 réfugiés vivant en République démocratique du Congo.

Le ministre Jacquemain Shabani poursuit que depuis le début de l’année 2024, près d’un million et demi de personnes sont nouvellement déplacées portant à environ 7, 3 millions le nombre de déplacés internes essentiellement dans la partie Est de la RDC.

"C’est presque l’équivalent de la population de plusieurs pays à travers le monde", ajoute le ministre congolais.

Le ministre Shabani a par ailleurs rappelé le contexte complexe des conflits armés, qui continuent d’occasionner des déplacements forcés et massifs des populations aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

"Ces déplacements s’accompagnent parfois par des drames irréversibles, notamment le viol des femmes et des filles, l’insécurité alimentaire, la non-scolarité des enfants ainsi que de nombreuses pertes en vies humaines", précise Shabani.

"Je lance un appel à notre conscience collective à tous pour mettre fin à cette crise humanitaire passée trop longtemps sous silence", conclut le ministre Jacquemain Shabani.

Depuis des décennies, une crise humanitaire de grande ampleur sévit dans l'est du pays, d'autres régions de la RDC ayant connu des conflits, l'insécurité et des catastrophes telles que des inondations, des sécheresses et des glissements de terrain, qui sont autant de vecteurs de déplacement de la population.

