Le conseil des ministres du Mali a promu "à titre exceptionel" le colonel Assimi Goïta au rang de général d'armée, la plus haute distinction militaire détenue seulement par deux anciens chefs d'État dans l'histoire du pays.

Cette promotion intervient plus d'un an après l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution qui renforce les pouvoirs du président et des forces armées.

L'annonce a été faite mercredi par le Conseil des ministres, qui a publié un communiqué sur le site web du secrétariat général du gouvernement malien.

Cinq autres colonels très influents du pouvoir militaire malien ont également été élevés "à titre exceptionnel" au grade de général quatre étoiles.

Le Mali a connu deux coups d'État au cours des dernières années, l'un en août 2020 et l'autre en mai 2021.

