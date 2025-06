Par Dayo Yussuf

La pierre angulaire de la culture tanzanienne de l'hospitalité est l'« ubuntu », un mot africain ancien qui signifie « humanité envers les autres » et qui incarne la philosophie que Mwalimu Julius Nyerere envisageait pour le pays qu'il a fondé.

Ce principe directeur est parfaitement illustré par l'omniprésence du mot swahili « karibu » - qui signifie « bienvenue » - dans tous les commerces et services de Tanzanie.

À n'importe quel poste de contrôle frontalier, un visiteur peut s'attendre à être accueilli avec un sourire sincère et une gentillesse qui distingue instantanément ce pays d'Afrique de l'Est, niché sur les flancs du Kilimandjaro, de bien d'autres destinations touristiques célèbres.

Après que l'ancienne région du Tanganyika a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1961, la priorité de Mwalimu Nyerere a été de rétablir le système de valeurs de la parenté africaine que la domination coloniale semblait avoir érodé.

Le rêve d'unir les Tanzaniens pour qu'ils travaillent ensemble à la construction de leur nation a ouvert la voie à l'« ujamaa », un système de protection sociale socialiste improvisé qui visait à tenir à distance la destruction créatrice du capitalisme tout en garantissant la stabilité de la croissance.

Alimenter la dépendance

Certains experts estiment que la recherche d'un État-providence a émoussé le sens de la compétition de l'ancienne génération de Tanzaniens.

« Si vous regardez le capitalisme, c'est une question d'esprit d'entreprise. Plus vous faites, plus vous obtenez. Et ce que vous obtenez vous appartient. Les gens sont motivés parce qu'il y a une récompense à gagner pour chaque effort », explique à TRT Afrika Agnes Kinyua, qui enseigne l'histoire à l'université Daystar de Nairobi, au Kenya.

« D'un autre côté, le socialisme implique de travailler ensemble et de partager les difficultés et les récompenses. Le problème, c'est que certaines personnes pensent que même si elles ne travaillent pas, elles auront toujours à manger ».

La Tanzanie est un grand pays qui s'étend sur 947 300 kilomètres carrés. Elle est dotée d'un sol fertile et de ressources naturelles telles que des minéraux, notamment un trésor de pierres précieuses bleues et violettes d'une beauté à couper le souffle, la tanzanite.

« Historiquement, plusieurs facteurs ont joué en faveur de la Tanzanie. Après l'indépendance de la nation, une forme de capitalisme était peut-être nécessaire », affirme Agnes, tout en prenant soin de ne pas remettre en question les fondements de la philosophie de Mwalimu Nyerere.

L'argument général contre le socialisme est que la productivité nationale souffre si les travailleurs ne sont pas motivés pour en faire plus.

« Les gens sont devenus dépendants du pays et beaucoup ne s'efforcent pas d'investir ou de travailler dur », explique Agnes.

Isolement régional

Les pays voisins, le Kenya et l'Ouganda, qui ont accédé à l'indépendance à peu près en même temps que la Tanzanie, ont considéré l'investissement et la concurrence comme les deux piliers du progrès.

Les deux pays ont pu développer leur économie plus rapidement et attirer d'abondants investissements étrangers, la concurrence commerciale offrant à chacun des conditions égales pour s'enrichir.

Le socialisme en Tanzanie n'a-t-il donc pas porté ses fruits ? Après tout, la Tanzanie n'est-elle pas encore l'un des pays les plus stables politiquement et les plus pacifiques du continent ?

Les historiens et les économistes affirment que le socialisme n'est pas durable, citant des exemples dans le monde entier de pays qui ont sombré à cause de ses défauts inhérents.

Toutefois, certains pays ont trouvé le moyen de combiner leur système avec le socialisme pour parvenir à la croissance sans promouvoir le capitalisme.

Traces de socialisme

Bien que l'idéologie du socialisme en Tanzanie ait évolué, il reste des traces de l'ancien ordre.

« Historiquement, la plupart des évolutions se font par le biais d'un changement de génération. La nouvelle génération ne se sent pas obligée de suivre les traces de ses prédécesseurs », suggère Agnes.

« En Tanzanie, les programmes scolaires sont mondialisés. Il est clair que les fondements du socialisme n'ont pas complètement disparu, mais ils tendent à s'affaiblir et à se dissiper au fur et à mesure que les jeunes font sentir leur présence ».

La question de savoir si la Tanzanie était mieux lotie en tant que nation socialiste est encore débattue dans tous les forums.

Alors que certains sont nostalgiques du rythme de vie plus calme et plus lent du passé, d'autres affirment qu'il est temps de considérer le socialisme comme distinct du leadership et de la vision de Mwalimu Nyerere, qui continue d'être adulé non seulement en Tanzanie, mais aussi sur tout le continent et dans le reste du monde.

