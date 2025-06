Au moins sept personnes, dont des membres des forces de sécurité et des civils, ont été tuées et six autres blessées dans un attentat-suicide à la bombe survenu jeudi près de l'école de police à Mogadiscio, la capitale de la Somalie.

L'attentat a eu lieu près de l'école de police General Kahiye, dans le quartier Hamar Jajab de Mogadiscio, selon un communiqué de la police.

Muhibo Hassan, un témoin, a expliqué à Anadolu que l'explosion avait semé la panique parmi les habitants proches du lieu de l'attentat.

Aucun groupe n'a encore revendiqué l'attentat, mais le groupe terroriste al-Shabaab, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué de récents attentats dans le pays de la Corne de l'Afrique.

