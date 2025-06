Le Sénégal a procédé jeudi à sa première transplantation oculaire

Le président Bassirou Diomaye Faye a qualifié cette étape de "grand pas pour la santé oculaire dans notre pays".

Cheikh Khadim Ndoyem, ophtalmologiste, et le Dr Awa Diama Thiam ont réalisé la greffe de cornée.

Le chirurgien ophtalmologue André Mermoud et le Dr Felix Hammer ont supervisé l'opération, qui a été réalisée à la clinique suisse Visio de Saly Portudal, dans la station balnéaire de Thiès.

Cette opération historique a combiné "l'expertise locale et la formation internationale", a déclaré le président.

Nouveaux défis en matière de santé oculaire

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la région africaine enregistre une diminution des pertes de vision dues à la carence en vitamine A, à l'onchocercose et au trachome, mais les nouveaux défis en matière de santé oculaire sont de plus en plus nombreux.

Un aveugle sur six dans le monde vit en Afrique, ainsi que 26 millions d'autres personnes aux prises avec un certain degré de déficience visuelle, a indiqué l'OMS dans un rapport publié la semaine dernière.

Les statistiques montrent que seulement 14 % des personnes qui ont besoin d'une opération de la cataracte la subissent, tandis que plus de 80 % des personnes atteintes de myopie ne reçoivent aucun traitement.

En outre, seuls 12 % des Africains qui ont besoin de lunettes ou d'une intervention chirurgicale pour remédier à une vision floue reçoivent les soins nécessaires, ce qui représente un coût économique considérable pour les pays.

« Le coût global des erreurs de réfraction non corrigées et de la cataracte est estimé à 14,3 milliards de dollars par an », a déclaré l'OMS.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp