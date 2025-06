Le radiodiffuseur public de Turquie, TRT, qui fait partie des membres de l'ABU et touche 3,5 milliards de téléspectateurs dans 65 pays, sera l'hôte de la 61ème Assemblée générale et des réunions associées de l'ABU. L’événement se déroulera du 18 au 23 octobre, sous le thème "Intelligence artificielle, diffusion et société".

L'événement, qui aura lieu à Istanbul, mettra en lumière les liens entre l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies de diffusion et leurs répercussions sur la société. En plus des conférences et panels, cette édition sera marquée par la 13ème édition du Festival de la chanson télévisée de l'ABU.

L'IA au cœur des discussions

Présidée par le directeur général de la TRT, Mehmet Zahid Sobacı, qui assure également la présidence de l’ABU depuis 2023, l'Assemblée générale abordera des questions cruciales telles que l'impact des technologies d'intelligence artificielle sur l'avenir de la diffusion, la transformation numérique et les implications sociétales de ces évolutions.

Plus de 400 dirigeants de grandes entreprises médiatiques du monde entier participeront à ces discussions.

13ème Festival de la chanson télévisée de l'ABU

Un des moments phares de l'événement sera le 13ème Festival de la chanson télévisée de l'ABU, qui se déroulera le dimanche 20 octobre au Palais des Congrès Lütfi Kırdar à Istanbul.

Ce festival, qui réunit des artistes de 11 pays, mettra en avant la diversité musicale et culturelle de la région Asie-Pacifique. La Turquie sera représentée par le chanteur Sinan Akçıl, et l’événement sera retransmis en direct sur TRT Musique.

Cérémonie d’ouverture officielle et remise des prix

Le mardi 22 octobre, la cérémonie officielle d'ouverture sera inaugurée par des discours de Fahrettin Altun, président de la communication de la présidence turque, Mehmet Zahid Sobacı, directeur général de TRT et président de l'ABU, ainsi qu'Ahmet Nadeem, secrétaire général de l'ABU.

Le même soir, lors de la cérémonie de remise des prix de l’ABU, les lauréats des 15 catégories couvrant la télévision, la radio et les médias numériques seront récompensés, soulignant ainsi l’excellence dans la production médiatique à travers la région Asie-Pacifique.

