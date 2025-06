Par Edward Qorro

L'une des photos les plus célèbres de Mwalimu Julius Kambarage Nyerere est un cliché en noir et blanc de lui sur une bicyclette "Swala“ - (antilope en swahili) - à Dar es Salaam dans les années 1970.

Le président fondateur de la Tanzanie considérait l'humble bicyclette comme un outil durable d'émancipation, en particulier pendant la crise pétrolière de l'époque.

Il en a même fait un symbole de fierté nationale, comme en témoigne la promotion qu'il a faite de la National Bicycle Company, nouvellement créée, afin de réduire la dépendance à l'égard des importations et de favoriser l'industrie locale.

Des décennies plus tard, lorsque plus de 100 cyclistes ont pédalé jusqu'au village de Butiama pour le dernier tour d'une expédition de 1 846 km vers le lieu de naissance de Nyerere, cela a marqué le point culminant d'un hommage annuel approprié à une icône africaine, à la veille de l'anniversaire de sa mort.

Le 14 octobre, cela faisait 25 ans que Mwalimu Nyerere était décédé des suites d'une leucémie. Le mouvement Twende Butiama cherche à perpétuer son héritage en « pédalant pour transformer des vies ».

Cette expédition épuisante, dont le slogan est « Pedal4Purpose », vise à sensibiliser le public aux trois principaux ennemis du développement social que Mwalimu Nyerere a reconnus au début de sa carrière : l'ignorance, la pauvreté et la maladie.

Cette année, l'événement Twende Butiama a débuté le 28 septembre, attirant 103 participants et traversant 12 régions de Tanzanie.

« En pédalant jusqu'à Butiama, les participants sensibilisent le public et collectent des fonds pour des causes sociales telles que l'éducation, la conservation et les soins de santé inclusifs », explique le fondateur de l'événement, Gabriel Landa, à TRT Afrika.

« Cet événement sert de plateforme puissante pour rassembler des personnes d'horizons divers, en encourageant un sens commun de l'objectif et de l'engagement pour l'avenir de la Tanzanie. »

Comment tout a commencé

Créé en 2019 par une communauté passionnée de cyclistes dirigée par Landa, le crowdfunding a aidé à transformer Twende Butiama en une caractéristique annuelle qui a depuis touché la vie de nombreuses personnes le long de son parcours de Dar es Salaam à Butiama dans la région de Mara.

« Nous ne nous contentons pas de pédaler d'un endroit à l'autre. En cours de route, nous organisons des camps médicaux gratuits pour les maladies non transmissibles et nous défendons les causes qui tenaient à cœur à Mwalimu Nyerere, telles que l'éducation et la conservation », explique Landa.

Si la constance du financement reste un défi, l'entreprise de télécommunications Vodacom Tanzania s'est jointe à nous pour maintenir l'élan.

Vodacom Tanzanie a rejoint Twende Butiama en 2023 et s'est engagé à être le sponsor principal pour cinq années supplémentaires.

Le partenariat promet de renforcer l'impact communautaire du mouvement et d'étendre sa portée à 100 000 personnes grâce à des camps de santé communautaires gratuits et à l'intégration d'autres partenaires du secteur privé.

Depuis que le tour cycliste Twende Butiama attire même des étrangers, Landa est conscient de la nécessité d'améliorer tous les aspects de l'événement pour répondre aux normes internationales et devenir un élément du calendrier sportif africain.

« Cette année, nous avons accueilli des cyclistes de pays voisins comme le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la République démocratique du Congo, le Malawi, la Zambie et le Burundi », affirme Zuweina Farah, directrice des affaires extérieures et de la Fondation Vodacom. Des cyclistes européens ont également participé à l'événement.

« Alors que la sensibilisation des communautés était principalement axée sur les dons de bureau et la plantation d'arbres, nous assistons aujourd'hui à de nouvelles activités telles que des camps de santé communautaires, avec des projets visant à inclure des programmes d'alphabétisation numérique et financière, ainsi que l'éducation à la conservation. Il va sans dire que le tour cycliste Twende Butiama est là pour durer".

Un hommage mérité

La Vision nationale tanzanienne 2050 met l'accent sur la construction d'une économie inclusive pour réduire la pauvreté, une philosophie qui passionnait feu Mwalimu Nyerere. Néanmoins, il est toujours possible de faire mieux.

« Nous pourrions faire mieux en tant que pays pour concrétiser l'héritage que le père fondateur nous a laissé », dit Landa.

Alors que les Tanzaniens commémorent le quart de siècle qui s'est écoulé depuis sa mort, Landa estime que si les idéologies et les philosophies de Mwalimu Nyerere ne sont pas propagées, elles risquent d'être perdues pour la jeune génération.

Twende Butiama cherche à trouver le juste milieu entre la cause et la communauté. « Nous sommes sur la bonne voie », confie Landa à TRT Afrika.

