Il ne reste plus qu'un mois avant la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. Le vote anticipé a commencé en septembre et au moins un demi-million d'Américains ont déjà déposé leur bulletin de vote.

L'ambiance générale aux États-Unis est tendue. Sur le plan intérieur, ils doivent faire face aux conséquences dévastatrices de l'ouragan Hélène, ainsi qu'à une grève portuaire qui menace la reprise de l'économie.

Sur le plan international, les États-Unis continuent de soutenir la campagne sanglante menée depuis un an par Israël à Gaza, ainsi que la récente invasion du Liban et l'escalade avec l'Iran.

Les sondages montrant la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Donald Trump au coude-à-coude dans la course à la Maison Blanche, les choix de politique étrangère faits ce mois-ci pourraient faire toute la différence.

Retombées politiques

Depuis octobre dernier, la guerre d'Israël à Gaza a rasé une grande partie du territoire occupé et tué des dizaines de milliers de Palestiniens.

Cette dévastation et les vies perdues en conséquence directe des bombardements aveugles incessants devraient incontestablement être l'objectif principal aujourd'hui et pendant toute la durée de cette crise.

Mais les retombées politiques actuelles de cette guerre sont une considération secondaire. Ces répercussions ont certainement été ressenties en Israël et dans l'ensemble de la région, mais c'est sans doute le paysage politique américain qui a connu le plus de bouleversements.

En particulier, le lien indélébile du président Joe Biden avec le carnage qu'Israël a infligé à la population de Gaza a fragilisé l'électorat démocrate. Les jeunes électeurs et les Noirs américains - deux groupes que le parti démocrate ne peut se permettre d'aliéner - ont été parmi les critiques les plus virulentes de l'administration.

Toutefois, sans surprise, les communautés qui ont le plus manifesté leur mécontentement sont les Américains arabes et musulmans.

Les sondages ont montré une chute vertigineuse du soutien à Joe Biden en 2024 par rapport à 2020. Maintenant qu'il n'est plus sur la liste des candidats, les musulmans et les Arabes ont-ils changé d'avis ? La réponse est complexe.

Ambivalence à l'égard de Harris

Lorsque Kamala Harris est devenue la candidate présomptive des démocrates à la présidence, de nombreux Arabes et musulmans étaient prêts à lui accorder le bénéfice du doute. Après tout, elle a été le premier haut fonctionnaire de l'administration Biden à appeler à un cessez-le-feu.

En outre, elle était généralement considérée comme ayant un point de vue plus empathique lorsqu'elle parlait du sort des Palestiniens.

La période de lune de miel n'a cependant pas duré très longtemps.

Lors d'un rassemblement dans le Michigan (entre autres), peu après le retrait de Biden, lorsque Harris a été interrompue par des manifestants qui réclamaient une position ferme à l'égard de l'offensive israélienne en cours à Gaza, la vice-présidente les a fait taire d'une manière plutôt condescendante.

Le refus de laisser Ruwa Romman, représentante démocrate palestinienne de l'État de Géorgie, s'exprimer sur la scène principale de la convention nationale démocrate en août, a été encore plus décourageant.

Elle avait prévu d'appeler à un cessez-le-feu et de soutenir la candidature de Harris à la présidence.

C'est à ce moment-là que de nombreux électeurs, d'abord déférents, ont perdu toute illusion.

Si Harris n'a pas jugé bon d'accorder ne serait-ce qu'un geste symbolique à ceux qui exigent que les États-Unis demandent des comptes à Israël, comment les électeurs de conscience peuvent-ils croire qu'elle prendra des mesures substantielles en ce sens lorsqu'elle sera au pouvoir ?

Les derniers sondages reflètent donc, une fois de plus, un sentiment d'abandon.

Une enquête menée par le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) en août n'a pas montré une majorité d'électeurs musulmans soutenant Harris dans un certain nombre d'États clés, tels que la Géorgie, la Pennsylvanie et l'Arizona.

En outre, dans l'État clé du Michigan, Harris accuse un retard considérable sur la candidate du parti tiers Jill Stein : seuls 12 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles prévoyaient de voter pour le candidat démocrate, tandis que 40 % ont soutenu la candidate du parti vert.

Une décision difficile

Pourtant, à l'approche de l'élection, les Arabes et les musulmans réfléchissent encore aux ramifications de leur vote et parviennent à des conclusions divergentes.

Certains sont clairs sur leur position, comme Emgage Action, qui a soutenu Kamala Harris, ou Amer Ghalib, le maire de la seule ville dirigée par des musulmans aux États-Unis, qui a soutenu Donald Trump.

Un certain nombre de personnalités de la communauté musulmane américaine ont explicitement encouragé les membres de la communauté à voter pour un candidat particulier.

Muslims for Harris-Walz, par exemple, a lancé son initiative en organisant un séminaire en ligne qui a rassemblé un grand nombre de politiciens musulmans à différents niveaux du gouvernement.

En revanche, des dizaines de personnalités religieuses de premier plan de tout le pays ont récemment publié une lettre exhortant les musulmans des États-Unis à voter pour un troisième parti à l'élection présidentielle, déclarant que « nous refusons fermement de soutenir tout parti politique ou candidat qui a participé activement à la violence sans précédent (à Gaza) et qui l'a financée ».

De nombreux électeurs musulmans sont cependant moins, eh bien, engagés.

Le Mouvement des non-engagés refuse de soutenir Harris. Le groupe met également en garde contre une présidence Trump et, à ce titre, conseille de ne pas voter pour un tiers parti.

L'expression la plus pertinente du dilemme électoral des musulmans américains est peut-être celle de Muslim Women for Harris, qui s'est dissoute à la suite du refus de Romman par le DNC, avant de revenir sur sa décision et de soutenir à nouveau la candidature de Harris.

L'organisation a déclaré que l'une des raisons de cette décision était le « danger évident qu'une présidence Trump pourrait représenter pour nos communautés noires et brunes ».

Il est certainement difficile de contester qu'un second mandat de Trump apporterait avec lui des défis distincts pour les groupes minoritaires aux États-Unis. Il suffit de penser à sa rhétorique odieuse sur les immigrants (non blancs) lors de ses rassemblements, qui pourrait très bien se traduire par des politiques qui non seulement limiteraient l'immigration future, mais mettraient en danger les immigrants légaux déjà présents aux États-Unis.

Ces préoccupations s'accompagnent d'une méfiance à l'égard des candidats du parti vert. En tête de liste, la condamnation apparemment sélective des crimes de guerre par Jill Stein a troublé de nombreux membres de la communauté arabe et musulmane américaine.

Ainsi, de nombreux Arabes, musulmans et autres personnes pour qui Gaza est une priorité absolue sont devenus ces licornes de la politique américaine : des électeurs indécis.

Par ailleurs, son colistier, Butch Ware, a récemment été critiqué pour avoir laissé entendre que ceux qui votaient pour Kamala Harris risquaient un châtiment d'outre-tombe.

Mais plutôt que d'être indécis entre les deux grands partis, la grande majorité d'entre eux sont déchirés entre voter pour le candidat démocrate, voter pour un tiers parti ou, peut-être, ne pas voter du tout.

À moins d'un revirement inattendu des vents politiques, cette indécision devrait se prolonger jusqu'en novembre. Cela dit, une « surprise d'octobre » serait tout à fait normale dans ce cycle électoral.

L'auteur, Youssef Chouhoud, est professeur adjoint de sciences politiques à l'université Christopher Newport, où il est affilié au Centre Reiff pour les droits de l'homme et la résolution des conflits. Ses recherches portent sur l'opinion publique parmi (et envers) les minorités aux États-Unis. Il a réalisé de nombreuses études publiques sur les attitudes et les comportements des musulmans américains. Chouhoud était Provost's Fellow à l'Université de Californie du Sud, où il a obtenu son doctorat.

Avertissement : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.