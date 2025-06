Lors d'une conférence de presse conjointe à Istanbul avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le président turc Recep Tayyip Erdogan a souligné l'importance d'établir un cessez-le-feu permanent, d'envoyer de l’aide humanitaire à Gaza et d'exercer des pressions sur Israël.

Il a également critiqué le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui montre clairement l'intention d'étendre le conflit.

“La mentalité de Netanyahu révèle clairement et sans équivoque que l’intention d’Israël n’est pas de limiter cette guerre à un cercle restreint, mais de l’étendre” a tonné le président turc.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a de son côté souligné l’importance de “réduire les tensions et d’instaurer un cessez-le-feu pour empêcher l’escalade du conflit”.

Il a insisté sur la nécessité qu’une solution à deux États devait être envisagée.

Relations bilatérales

M. Erdogan a également affirmé que la Turquie entretenait “des relations étroites dans tous les domaines possibles avec l'Allemagne, son allié au sein de l'OTAN”.

Il a exprimé le souhait de surmonter les difficultés passées liées à l'approvisionnement en produits de l'industrie de la défense et d'intensifier la coopération entre les deux pays.

L'Allemagne a donné son accord préliminaire pour la vente de 40 avions Eurofighter à la Turquie, bien que l'approbation finale soit encore en attente.

M. Erdogan a réaffirmé leur détermination commune à lutter contre les organisations terroristes, en particulier le PKK et le FETÖ, qu'il considère comme une menace sérieuse pour la sécurité publique, y compris en Allemagne.

Il a déploré la propagation continue de l'islamophobie en Europe, et plus particulièrement en Allemagne, affirmant que cette hostilité est alimentée par des groupes comme le PKK et le FETÖ.

