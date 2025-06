Une lettre ouverte écrite par un millier de Palestiniens rappelle notamment que ceux d'entre eux qui sont citoyens d’Israël sont persécutés et réduits au silence depuis le début de la guerre. Ces derniers accusent "tant par le pouvoir que par l’opinion publique majoritaire" et qu’Israël, par ses actions, "sacrifie l’avenir de ses propres citoyens".

"Nous en avons assez des mots creux", souligne la lettre publié dans le journal Libération et signée par des universitaires, artistes et militants pour demander à la communauté internationale de faire pression sur Israël pour obtenir un cessez-le-feu.

"De nombreux chefs d’États s’indignent et condamnent Israël, mais ces déclarations ne sont pas suivies d’effet", rappellent les signataires.

Cette tribune d’adresse à l’Organisation des Nations unies et ses institutions, aux Etats-Unis, à l’Union européenne, à la Ligue arabe, "ainsi que tous les pays du monde", les exhortant à prendre des mesures concrètes et à appliquer des sanctions contre Israël pour stopper l'escalade de la violence.

Les signataires, qui dénoncent les crimes de guerre commis par toutes les parties, assurent qu’"une majorité d'Israéliens soutient la poursuite de la guerre, rendant un changement venant de l'intérieur impossible" et craignent que l'État d'Israël soit "engagé dans une trajectoire suicidaire, et dans une entreprise de destruction d’autrui qui ne cesse de s’intensifier avec chaque jour qui passe".

Parmi les signataires figurent des personnalités telles que, Yael Lerer, éditrice et traductrice, Anat Matar, philosophe, Achinoam Nini (Noa), chanteuse, Michael Ben-Yair, ancien procureur général d’Israël, Amos Goldberg, spécialiste de l'Holocauste.

"L’absence de pression internationale effective, la poursuite de l’approvisionnement d’Israël en armes, le maintien des accords de coopérations économiques, sécuritaires, scientifiques et culturelles réconfortent beaucoup d’Israéliens dans l’idée que la politique menée par leur gouvernement bénéficie d’un soutien international" insistent-ils.

"Pour notre avenir et pour l’avenir de tous les habitants d’Israël / Palestine et des pays de la région, nous vous implorons : sauvez-nous de nous-même ! Exercez une vraie pression internationale sur Israël pour un cessez-le-feu immédiat et durable", insiste en conclusion la tribune signée par plus de 1 000 Israéliens et franco-israéliens.

