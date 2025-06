Après plus d'un an d'absence en raison d'une blessure, Neymar est présent dimanche dans le groupe d'Al-Hilal pour le déplacement en Ligue des champions asiatique à Al-Aïn, aux Emirats arabes unis, et doit donc rejouer lundi.

"Je sais que vous êtes impatients, je le suis aussi, et le 21 octobre, je suis de retour": dans une vidéo publiée par Al-Hilal, la star brésilienne de 32 ans se dit "prête" à jouer à nouveau en compétition.

Neymar, qui a rejoint Al-Hilal en août 2023 en provenance du Paris SG, s'est blessé au ligament croisé et au ménisque le 17 octobre avec le Brésil en match des qualifications pour le Mondial-2026 contre l'Uruguay. Il n'a joué pour l'instant que cinq matches avec le club saoudien.

"Je souffre chaque jour où je reste à l'écart, c'est ce qui me fait le plus mal", a expliqué le joueur, en larmes, dans une vidéo publiée samedi sur Youtube.

"Je suis revenu à chaque fois que je me suis blessé, et je ne reviens pas à moitié", a-t-il prévenu, la vidéo se terminant sur les prochaines compétitions visées par le Brésilien, jusqu'à la Coupe du monde 2026.

L'absence de la star brésilienne, payée quelque 100 millions d'euros par saison selon les médias, n'a pas affecté les résultats de son nouveau club, qui a remporté la saison dernière le championnat national pour la 19ᵉ fois.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp