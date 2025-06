Un navire turc transportant de l'aide humanitaire pour la Somalie a accosté au port maritime de Mogadiscio samedi.

Le "Ship of Goodness", qui transporte 3 000 tonnes d'aide, est parti le 29 septembre de Mersin, dans la province méridionale de Türkiye, et a été accueilli par de hauts responsables gouvernementaux, dont le vice-premier ministre Salah Jama et le commissaire à la gestion des catastrophes Mahamuud Moallim, lors d'une cérémonie organisée dans le port.

L'ambassadeur de Turquie en Somalie, Alper Aktas, et des représentants d'agences d'aide humanitaire de Turquie étaient également présents.

"L'assistance comprend une gamme variée de produits alimentaires, de tentes et de produits de première nécessité, pour un total de 3 000 tonnes. Cette aide vise à améliorer de manière significative les conditions de vie des personnes dans le besoin", a déclaré l'Agence somalienne de gestion des catastrophes (SoDMA) dans un communiqué.

Éducation, infrastructures et santé

"Comme toujours, la Turquie continuera à tendre la main au peuple somalien frère. Vers un avenir meilleur avec le peuple somalien frère", a déclaré l'ambassade de Turquie à Mogadiscio dans un communiqué.

Depuis 2016, la Turquie a fourni plus de 60 000 tonnes d'aide à ce pays d'Afrique de l'Est, qui est sujet à des catastrophes naturelles, notamment des sécheresses, des famines, des inondations et des cyclones.

La Turquie, proche alliée de longue date de la Somalie, a également investi dans les secteurs de l'éducation, des infrastructures et de la santé en Somalie.

Elle dispose à Mogadiscio de sa plus grande installation militaire à l'étranger pour former l'armée nationale somalienne.

