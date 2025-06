Le troisième jour de la rencontre a été marqué par la réunion présidentielle de l'ABU, la réunion du conseil d'administration de l'ABU et des discussions techniques.

Avec environ 3,5 milliards de téléspectateurs et 230 membres issus de 65 pays, l'Union de radiodiffusion Asie-Pacifique (ABU) est la plus grande association de radiodiffusion au monde.

La 61e assemblée générale de l'ABU et les réunions associées sont accueillies par TRT.

Durant le troisième jour de l'événement, sous la présidence de Mehmet Zahid Sobacı, directeur général de TRT, se sont tenues la réunion présidentielle de l'ABU, les réunions du conseil d'administration de l'ABU et les réunions bilatérales.

Au cours de ces sessions, le plan d'action triennal et la planification stratégique de l'ABU ont été discutés.

Dans son discours d'ouverture, le directeur général de TRT, Mehmet Zahid Sobacı, qui occupe également le poste de président de l'ABU depuis 2023, a souligné l'importance de ces réunions, en déclarant : « Nous nous efforcerons d'aborder les obstacles auxquels est confronté le secteur des médias, de procéder à des échanges d'idées et, bien sûr, de prendre des décisions importantes qui affecteront l'avenir de l'ABU. »

Le programme comprenait également la réunion du comité technique, la réunion du groupe des sports et le forum sur la radiodiffusion pour tous. Lors des réunions bilatérales avec l'Indonésie et la Mongolie, les possibilités de coopération entre la Turquie et ces pays ont été évaluées.

Les événements se poursuivent avec le 13ème festival de la chanson de l'ABU Ce festival, qui présente des artistes de 11 pays différents mettant en valeur la richesse culturelle de la région Asie-Pacifique, se tient le dimanche 20 octobre à 20h00 au Centre international de convention et d'exposition d'Istanbul Lütfi Kırdar.

Le mardi 22 octobre, la cérémonie d'ouverture officielle de la 61e édition de l'ABU débutera par les discours de Fahrettin Altun, responsable de la communication, de Mehmet Zahid Sobacı, directeur général de la TRT et président de l'ABU, et d'Ahmet Nadeem, secrétaire général de l'ABU.

La cérémonie abordera l'impact de l'intelligence artificielle et des technologies numériques sur le monde de la radiodiffusion et les nouveaux défis auxquels l'industrie est confrontée.

La soirée sera marquée par la remise des prix de l'ABU aux lauréats des concours organisés par l'Union de radiodiffusion pour l'Asie et le Pacifique dans 15 catégories (télévision, radio et médias numériques).

