Le Collectif panafricain des artistes graffeurs (RBS) et le groupe des artistes africains anti-apartheid ont collaboré pour créer des graffitis dans la rue la plus fréquentée du quartier de Ouakam afin de sensibiliser sur les attaques en Palestine et au Liban.

Les dessins incluent Hanzala, le personnage emblématique symbolisant la résistance palestinienne et la journaliste palestinienne Bisan Owda, qui a remporté un Emmy pour son documentaire “Je suis Bisan de Gaza et je suis encore en vie”, ainsi que l'écrivain et intellectuel palestinien de renom Ghassan Kanafani.

Les graffitis comportent des messages et des dessins appelant au boycott, aux côtés de figures importantes liées à la cause palestinienne.

Solidarité avec la Palestine

Le président du RBS et artiste graffeur Serigne Mansour Fall, également connu sous le nom de "Madzoo", a déclaré à Anadolu que les dessins avaient été réalisés en une journée par 25 artistes, avec l'aide des habitants.

Fall a précisé qu'en tant qu'artistes africains, ils visaient à refléter leur position sur la question palestinienne et à sensibiliser la communauté du continent.

Il a souligné leur sensibilité aux enjeux politiques et géopolitiques, notant qu'ils suivent de près ces questions. Tout en ayant une vision panafricaine, ils partagent fondamentalement une position anti-impérialiste.

“Les artistes devraient être la voix de leurs communautés et apporter des bénéfices, sensibiliser et guider lorsque cela est nécessaire”, selon Fall.

Il a exprimé leur désir d'être la voix du peuple sénégalais, qui a toujours soutenu la Palestine, affirmant que leur objectif était de montrer leur solidarité avec les peuples de Palestine et du Liban, au-delà des décisions politiques.

Le concept de boycott n'est pas encore compris

Fall a souligné que les communautés en Afrique ne peuvent souvent pas suivre de près les développements politiques internationaux, mettant en évidence le rôle important que jouent les artistes. Il a noté que la signification des boycotts n'est pas pleinement comprise par la société.

Fall a mentionné un incident où des personnes ont été surprises et ont remis en question le sens d'un graffiti représentant une bouteille de soda comme une bombe. Cela lui a démontré que le concept de boycott reste flou ; beaucoup ignoraient que leurs achats pouvaient financer une guerre.

Tout au long de la journée du projet, ils ont expliqué l'importance des boycotts et discuté d'autres aspects de la résistance palestinienne.

Leur objectif était d'attirer l'attention sur les événements en Palestine et au Liban, de sensibiliser le public et de rendre la question plus visible et intégrée à la vie quotidienne, a-t-il déclaré.

Fall a noté qu'ils prévoient de mettre en œuvre d'autres projets liés à la Palestine dans les jours à venir.

Depuis 1975, le Sénégal préside continuellement le Comité des Nations unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien.

