Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé le groupe des BRICS, qui rassemble les économies émergentes du monde, à investir dans le développement de l'Afrique, compte tenu du potentiel du continent.

Le président Ramaphosa a lancé cet appel lors d'un discours au Forum des affaires des BRICS, avant le sommet du groupe qui doit débuter mardi à Kazan, en Russie.

Le dirigeant sud-africain a souligné que l'accord de libre-échange de l'Afrique « débloque des opportunités massives » et a appelé les membres des BRICS à réaliser des investissements « substantiels » dans les infrastructures africaines et dans les compétences des jeunes.

''Nous appelons donc les autres pays des BRICS à s'associer à nous pour construire les routes nécessaires, les ports pour les exportations et les importations, les lignes ferroviaires, les réseaux d'énergie et de télécommunications, qui permettront à l'Afrique de s'industrialiser et de commercer avec d'autres pays dans le monde'', a-t-il déclaré.

Le sommet des BRICS se tiendra en Russie du 22 au 24 octobre, avec la participation attendue de plusieurs dirigeants mondiaux.

Les enjeux du sommet

Selon l'assistant présidentiel russe Yury Ushakov, 32 pays ont confirmé leur participation, dont 24 seront représentés par leur chef d'État, tandis que les huit autres enverront des fonctionnaires de haut rang.

En outre, les dirigeants de plusieurs organisations internationales prendront part à l'événement, y compris le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a ajouté M. Ushakov.

Les principaux sujets abordés lors du sommet seront probablement la coopération économique, les accords commerciaux et les défis auxquels sont confrontés les membres des BRICS, tels que les tensions géopolitiques, le ralentissement de l'économie mondiale et le changement climatique.

La Russie mettra probablement l'accent sur le multilatéralisme, en utilisant la plateforme des BRICS pour contrer les structures de gouvernance mondiale dominées par l'Occident.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, qui a souligné l'importance du sommet pour le renforcement du multilatéralisme, devait y participer.

Normes internationales

Il a toutefois annulé sa participation au sommet après avoir reçu des conseils médicaux lui demandant d'éviter temporairement les longs vols, suite à un traumatisme crânien survenu à son domicile et ayant provoqué une hémorragie cérébrale mineure ; il participera désormais à la réunion par vidéoconférence.

Le président chinois Xi Jinping sera également présent, ce qui constitue un moment important, puisqu'il s'agira du premier sommet avec les nouveaux membres du bloc, notamment l'Égypte, l'Iran et l'Arabie saoudite.

La participation de ces pays reflète une attente plus large de coopération et d'influence accrues dans le cadre des BRICS.

Le président Ramaphosa a indiqué que son pays soutenait l'application des normes internationales, y compris « la fiscalité transfrontalière et la protection de la vie privée », tout en soulignant la nécessité de soutenir le développement de l'Afrique.

