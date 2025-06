Le dirigeant de la nation d'Afrique centrale, âgé de 91 ans, est apparu à la télévision après l'atterrissage de l'avion présidentiel, serrant la main des officiels à côté de son épouse Chantal, alors qu'une foule en liesse l'attendait pour l'accueillir.

Des partisans portant des tenues à son effigie ont scandé des chants au rythme d'un tambour et ont bordé les routes alors que son cortège quittait rapidement l'aéroport pour le palais présidentiel, selon la CRTV, qui a consacré une émission à son retour.

Les questions sur l'état de santé de M. Biya et sur le lieu où il se trouve se sont multipliées lorsqu'il a disparu de la scène publique après avoir quitté Pékin au début du mois de septembre à l'issue d'un sommet sur la coopération sino-africaine.

La fin des spéculations

« Aujourd'hui, le président est en route et cela mettra fin à toutes les spéculations », a déclaré un présentateur de la CRTV. Les sites de suivi des vols ont montré qu'un Boeing immatriculé CMR001, précédemment utilisé pour transporter M. Biya, est parti lundi en fin de matinée de Genève, où il résidait depuis plusieurs semaines, selon des sources officielles.

De grandes affiches sont également apparues dans la capitale camerounaise pour saluer le retour du chef de l'Etat qui a gouverné le pays sans partage pendant plus de quatre décennies. « Bienvenue chez vous, Monsieur le Président de la République », pouvait-on lire sur un panneau où figurait un portrait de M. Biya sur fond bleu, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Interdiction des médias

Le 8 octobre, à la suite de rumeurs persistantes concernant M. Biya, le gouvernement a publié un communiqué indiquant qu'il serait de retour dans le pays dans les prochains jours.

Le gouvernement a ensuite formellement interdit aux médias locaux de discuter de son état de santé. Le dirigeant camerounais n'a pas non plus participé à l'Assemblée générale des Nations unies à New York ni au sommet des pays francophones à Paris.

➤Suivez-nous sur TRT Afrika Français via notre chaîne WhatsApp