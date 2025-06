Le ministère somalien de la défense a annoncé lundi que l'armée, soutenue par des partenaires locaux et internationaux, avait mené des opérations militaires contre le groupe militant al-Shabaab, tuant plus de 95 terroristes.

L'armée nationale somalienne (SNA) a mené des opérations dans le Moyen Shabelle, le Galgadud et la province de Mudug, dans le centre-nord.

Le premier lieutenant Sheikh Abukar Mohamed, porte-parole du ministère, a précisé lors d'un point de presse à Mogadiscio lundi soir que 45 terroristes avaient été tués et que trois villages avaient été libérés au cours de l'opération militaire dans le Moyen Shabelle.

Lors d'une autre opération dans la région de Galgadud, dans l'État central de Galmudug, 50 autres terroristes d'Al-Shabaab ont été tués et cinq villages ont été repris au groupe terroriste.

Attaque meurtrière

Le 10 octobre, le ministère de l'information avait annoncé que 59 terroristes d'Al-Shabaab et quatre soldats avaient été tués lors d'opérations militaires menées dans les provinces du sud et du centre de la Somalie.

Plus de 100 terroristes d'Al-Shabaab ont été tués au début du mois, ce qui porte le nombre total de militants tués à 254 au cours des opérations militaires de ce mois.

Le gouvernement somalien combat les terroristes affiliés à Al-Qaïda depuis que le président somalien a déclaré une « guerre totale » au début de l'année 2022, mais les deux parties ont l'habitude d'exagérer le nombre de victimes. La Somalie est en proie à l'insécurité depuis des années, les principales menaces émanant d'Al-Shabaab et du groupe terroriste Daesh. Depuis 2007, al-Shabaab combat le gouvernement somalien et la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS), une mission multidimensionnelle autorisée par l'Union africaine et mandatée par le Conseil de sécurité des Nations unies.