Les inondations ont déplacé environ 271 000 personnes, les obligeant à se réfugier sur des terrains plus élevés dans une grande partie du pays, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) dans un rapport de situation publié ce week-end.

OCHA a noté que les fortes pluies et les inondations ont rendu impraticables 15 routes d'approvisionnement humanitaire clés, entravant l'acheminement de l'aide vers les régions touchées.

Le Soudan du Sud, la plus jeune nation du monde, est confronté à l'une des pires inondations qu'il ait connues depuis des décennies, provoquant une dévastation généralisée, des déplacements et de graves dommages aux infrastructures et aux moyens de subsistance.

Situation humanitaire critique

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré lundi que 58 établissements de santé ont été submergés dans cinq comtés, tandis que près de 90 autres sont inaccessibles. Une quinzaine de routes principales, y compris des routes menant à la capitale Juba, où se trouvent des services de santé tertiaires, ont également été coupées.

L'OMS a ajouté que les inondations ont aggravé une situation humanitaire déjà critique au Soudan du Sud, qui accueille actuellement près de 800 000 réfugiés et rapatriés fuyant le conflit armé au Soudan voisin.

L'agence sanitaire des Nations unies a signalé deux cas suspects de choléra dans le comté de Renk, situé dans le nord de l'État du Haut-Nil, qui accueille 60 % des réfugiés et des rapatriés.

État de vulnérabilité

Les cas de paludisme sont également en augmentation, avec plus de 120 000 cas et 31 décès présumés enregistrés au 29 septembre.

L'OMS a également signalé 55 cas de morsures de serpent au cours des cinq dernières semaines.

"La population se trouve dans un état de vulnérabilité accru en raison des chocs multiples", a déclaré le Dr Humphrey Karamagi, représentant de l'OMS au Soudan du Suda, ajoutant que l'organisation travaille avec le ministère de la santé et d'autres partenaires pour garantir l'accès aux services de soins de santé essentiels.