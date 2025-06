Taiwan a une nouvelle fois rejeté la demande de l'Afrique du Sud de déplacer son bureau de représentation dans le pays de la capitale, Pretoria, à Johannesburg le centre économique.

Le porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères, Jeff Liu, a déclaré lors d'une conférence de presse mardi que la demande de déplacer ou de fermer entièrement le bureau violait un accord de 1997 entre les parties sur l'emplacement de leurs bureaux de représentation mutuels après la rupture des relations diplomatiques formelles.

"Face à ce type de demande déraisonnable, notre partie ne peut pas donner son accord", a ajouté Liu.

L'Afrique du Sud dispose d'un bureau de liaison dans la capitale taïwanaise, Taipei, et les deux parties entretiennent des relations commerciales étroites.

Préparés à toute éventualité

Liu a répété l'aveu du ministre des affaires étrangères Lin Chia-lung lors de la session législative de lundi, selon lequel Taïwan "était prête à faire face à toutes les éventualités" sur cette question. Le bureau est une propriété taïwanaise et Taipei conserve le droit de déterminer son emplacement et son statut, ont affirmé Lin et Liu.

La Chine, qui revendique Taïwan comme son propre territoire devant être annexé par la force si nécessaire, cherche sans relâche à minimiser la représentation internationale de Taïwan, bien que la république insulaire autonome entretienne des relations officieuses solides avec les États-Unis et d'autres grandes nations.

L'Afrique du Sud a confirmé la semaine dernière qu'elle avait demandé à Taïwan de déplacer son bureau de liaison, une demande considérée comme une concession à la Chine, qui a usé de son influence pour tenir Taïwan à l'écart des Nations unies et de ses branches affiliées, telles que l'Organisation mondiale de la santé, et limiter ses partenaires diplomatiques officiels à 11 pays seulement et au Vatican.

Outre les pressions diplomatiques et économiques, la Chine a intensifié ses menaces militaires à l'encontre de Taïwan, en organisant récemment des exercices de tirs réels à grande échelle au large de la province côtière chinoise de Fujian, qui fait face à Taïwan.

