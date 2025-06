Les autorités tunisiennes ont annoncé, mardi, la suspension des cours dans 5 gouvernorats du pays, en raison des mauvaises conditions météorologiques.

C'est ce qui ressort de communiqués distincts des gouvernorats de Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax (est) et Gabès (sud-est), publiés sur leurs pages Facebook officielles.

Plus tôt dans la journée de mardi, l'Institut National de la Météorologie a indiqué dans un communiqué que "la plupart des régions du pays connaîtront aujourd'hui des orages et de fortes pluies, notamment dans les régions de l'est du pays, avec des chutes de grêle par endroits".

Le communiqué du gouvernorat de Sousse indique que le gouverneur Sofiane Tanfouri "a décidé, sur la base de la recommandation du comité régional de lutte contre les catastrophes et d'organisation des secours, de suspendre les cours dans tous les établissements d'enseignement, de formation (professionnelle) et universitaires à partir de 10h00 (09h00 GMT), mardi".

Précipitations attendues

Le gouverneur de Sousse a pris cette décision "suite à l'annonce de l'Institut National de la Météorologie concernant les précipitations attendues dans la région, et dans le cadre de la prévention contre les risques éventuels liés à la météo".

Pour les mêmes raisons, le gouverneur de Monastir, Issa Moussa, a décidé de "suspendre les cours dans les écoles primaires, les collèges et les lycées toute la journée de mardi", selon un communiqué du gouvernorat.

Un communiqué du gouvernorat de Mahdia explique que "suite aux perturbations météorologiques enregistrées à l'aube d'aujourd'hui (mardi), le comité régional de réponse aux catastrophes et d'organisation des urgences dans le gouvernorat de Mahdia a décidé de suspendre les cours toute la journée de mardi dans toutes les écoles primaires, les collèges et les lycées".

Il a appelé "tous les citoyens à faire preuve de prudence, notamment dans les zones basses et à éviter d'emprunter les routes et les chemins adjacents aux cours d'eau".

Perturbations climatiques

Le gouvernorat de Sfax a également indiqué, dans un communiqué, que "dans le cadre de la prévention des risques liés aux perturbations climatiques, le comité régional de prévention des catastrophes et d'organisation des secours, a décidé de suspendre les cours durant la matinée du mardi, dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de formation professionnelle".

A Gabès, "le comité régional de prévention des catastrophes a décidé de maintenir la suspension des cours dans les établissements d'enseignement et de formation dans les délégations de Mareth, Dkhilet Toujane, Matmata et Nouvelle Matmata pour la journée de mardi", est-il indiqué dans un communiqué.

Selon l'Institut National de la Météorologie, la quantité de pluie enregistrée dans la région de Metouia, relevant du gouvernorat de Gabès, a atteint 117 millimètres en 24 heures.

Il est à noter que la Tunisie connaît une grave sécheresse depuis 3 ans, le taux de remplissage des barrages ayant chuté à 21% à la mi-octobre, tandis que des mesures officielles sont en vigueur dans le pays pour rationaliser la consommation d'eau potable.

