Par Pauline Odhiambo

Connu de ses amis sous le nom de « Les Noirs », l'artiste de la RDC Ndombe Sisqo est à la hauteur de son nom grâce à sa représentation audacieuse des cultures noires et africaines.

L'utilisation par l'artiste de couleurs vives rend hommage à son éducation dans la capitale de la RDC, Kinshasha - un carrefour important de la mode en Afrique, également connu pour produire certaines des meilleures musiques du continent.

Les sujets de nombreuses œuvres d'art contemporain de Ndombe portent des vêtements colorés, et certaines œuvres présentent des radios en arrière-plan avec l'inscription « Africa Radio » bien en évidence.

L'une de ses peintures, intitulée « All Eyes on Me », est un mélange vibrant de jaune, de rose, de vert et de blanc, créant un effet fascinant sur la peau brune et noire du sujet.

Le regard

« Je peins des personnages qui captent l'attention des spectateurs et retiennent leur regard », explique Ndombe à TRT Afrika. « Tous les sujets que je peins ont également un certain regard qui soulève de nombreuses questions. Ce regard représente les multiples réalités du sujet et du spectateur, et une expression des défis et des conflits vécus par de nombreux Congolais ».

L'art contemporain reflète les questions complexes qui façonnent le monde d'aujourd'hui, en pleine mutation. De nombreux artistes contemporains soulèvent des questions difficiles ou qui font réfléchir sans apporter de réponses faciles.

L'une des peintures préférées de Ndombe, « Cracked People », exprime ses espoirs de changement dans la sphère politique et socio-économique de l'Afrique.

« Nous avons besoin de changement. Les Africains ont besoin d'un véritable changement, mais tout ce que nous obtenons, ce sont des promesses vides », déclare-t-il. « En tant qu'artistes, il est de notre responsabilité de participer aux discussions politiques afin de parvenir à des changements socio-économiques.

Certains personnages de cette peinture portent des lunettes de soleil roses tout en lisant les journaux, anticipant des nouvelles positives.

Réveil

Les œuvres de Ndombe ont été présentées dans le magazine Mozaik et exposées dans le monde entier, y compris en Europe.

Aux États-Unis, il est représenté par la célèbre chanteuse Mashonda, dont la plateforme soutient plusieurs artistes noirs.

Certaines peintures représentent des coqs, symbole de l'espoir collectif de l'Afrique en un avenir meilleur.

Les tableaux où figurent des coqs font partie de ma série « Éveil de la conscience », explique Ndombe. Le coq est un appel au réveil et un symbole d'espoir, représentant la fin de l'obscurité et le début d'une nouvelle aube.

Ndombe, qui a affiné ses compétences artistiques à l'Académie des beaux-arts de Kinshasa, utilise principalement la peinture acrylique.

« Le jour d'après » et «le coq rouge» sont deux tableaux notables représentant le volatile.

Rester sur ses gardes

Ndombe crée des œuvres d'art illustrant la camaraderie dans les relations. De nombreuses peintures illustrent des amitiés durables et la camaraderie des couples.

Les femmes portent des coiffures et des bijoux africains audacieux, tandis que les hommes sont souvent représentés à l'arrière-plan, montant la garde.

Certaines peintures représentent des couples appuyés sur des motocyclettes, un mode de transport populaire dans plusieurs pays africains.

« Les couples font preuve de solidarité l'un envers l'autre et d'espoir pour leur continent », affirme Ndombe, un artiste multilingue qui parle quatre langues.

Objets de collection

Bien que Ndombe préfère les muses féminines, il peint des figures masculines pour répondre à la demande des collectionneurs.

De nombreuses peintures sont devenues des objets de collection, avec ses motifs de peau qui ressemblent à des collages.

« Je préfère peindre des femmes, en particulier des femmes noires, car je trouve leur beauté unique », explique-t-il. « Je serais heureux de voir une femme devenir présidente de mon pays, car le monde a besoin d'un bon leadership féminin. »

Pour mettre en valeur la beauté africaine, les sujets de Ndombe portent souvent des bijoux africains, dont les ornements ressemblent à des masques de cérémonie traditionnels.

Art à prix abordable

Ndombe travaille sur une série visant à élargir sa clientèle. « Beaucoup de gens veulent acheter mes œuvres, mais n'en ont pas les moyens », confie-t-il à TRT Afrika. « Je vais donc créer des versions plus petites sur papier pour rendre mes peintures plus accessibles. »

Ndombe a commencé à peindre professionnellement en 2020, mais il est passionné par l'art depuis l'enfance.

Ses professeurs lui demandaient souvent de dessiner des diagrammes au tableau pour que ses camarades les copient.

Son conseil aux artistes en herbe ? « Soyez originaux et ayez votre propre technique », conclut Ndombe. « Pour être connu dans le monde entier, il faut être original et s'exprimer de la manière la plus authentique possible. »

