Par Hannan Hussain

La catastrophe humanitaire au Liban devient de plus en plus urgente.

Au cours des deux dernières semaines, les bombardements incessants d'Israël ont entraîné le déplacement de près de 1,2 million de personnes et forcé plus de 175 000 personnes à fuir vers la Syrie voisine.

Ces chiffres risquent d'augmenter à mesure qu'Israël intensifie son invasion terrestre dans le sud du Liban, ce qui a incité le Premier ministre intérimaire Najib Mikati à mettre en garde contre « l'une des phases les plus dangereuses » de l'histoire du pays.

La crise survient à un moment critique. Le Liban est déjà confronté à une économie paralysée et la pauvreté a plus que triplé au cours de la dernière décennie. Bien que les Nations unies aient lancé un appel humanitaire d'urgence de 426 millions de dollars, les coûts de reconstruction continuent de grimper en flèche.

Alors qu'Israël élargit sa campagne de bombardements aériens, au moins 115 000 citoyens restent confinés dans des abris gérés par l'État.

Alors que les craintes d'un déplacement prolongé s'intensifient, le Liban peut-il supporter la crise humanitaire ?

Et le Moyen-Orient peut-il se le permettre ? Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le monde doit s'impliquer et empêcher la nouvelle crise des migrants d'échapper à tout contrôle.

Défis sanitaires et alimentaires

Le Liban est confronté à une situation difficile pour gérer la crise des déplacements. L'expansion des attaques israéliennes met à rude épreuve le système de santé libanais, déjà paralysé.

Il est urgent d'accueillir plus de 300 000 enfants nouvellement déplacés alors que les frappes israéliennes entraînent la fermeture de dizaines de centres de soins de santé primaires.

La crise affectera également l'Europe. La fermeture de la frontière entre le Liban et la Syrie risque de reproduire les événements de 2015, lorsque près d'un million de personnes ont été contraintes de fuir la guerre en Syrie et de se rendre sur le continent.

Les attaques d'Israël ont déjà poussé les centres de déplacement du Liban à leur pleine capacité, et rendu plus difficile la recherche d'un refuge dans la Syrie voisine.

Cette situation pourrait mettre à l'épreuve les limites des politiques migratoires "rigoureuses" de l'Europe et faire grimper en flèche le nombre de réfugiés le long d'une route maritime dangereuse.

Des dizaines d'enfants et de familles dépendent de cet accès pour bénéficier d'une alimentation régulière et d'un soutien en matière de protection de l'enfance.

Mais alors qu'ils sont contraints de se réfugier dans des abris aux ressources limitées, les organisations humanitaires internationales ont la lourde tâche d'apporter une assistance médicale à ceux qui ne se trouvent pas dans des hôpitaux.

Même si certains établissements de santé sont épargnés, le système de santé libanais reste surchargé avec 1,5 million de réfugiés syriens, et les attaques israéliennes contre le personnel de santé font que les premiers intervenants ont du mal à donner la priorité aux nouveaux déplacés.

Sur le front de la sécurité alimentaire, les défis du Liban ne cessent de croître. Les personnes nouvellement déplacées exercent une pression sur les réserves alimentaires déjà limitées du pays, et un stock de nourriture de trois mois est sur le point d'expirer.

Bien que le Programme alimentaire des Nations unies (PAM) se soit engagé à fournir une aide d'urgence de 105 millions de dollars, certains signes indiquent que cette aide pourrait s'avérer insuffisante.

Par exemple, il est peu probable que l 'aide se matérialise avant la fin de l'année, ce qui rendra difficile pour le PAM et ses alliés d'augmenter leurs opérations alors qu'Israël pousse des milliers d'autres personnes au bord du déplacement.

L' élargissement de l'offensive terrestre d'Israël dans le sud pourrait rendre difficile l'acheminement des vivres vers toutes les villes et tous les villages évacués.

Si la logistique n'est pas assurée au-delà du centre et du nord du Liban, le nombre de personnes souffrant de la faim pourrait dépasser le seuil de 1,1 million cette année.

Afin d'endiguer la catastrophe humanitaire, l'Europe et les puissances régionales doivent exercer leur influence économique et diplomatique sur Israël.

Non préparé à l'afflux de réfugiés

Le Moyen-Orient ne semble pas préparé à la crise du déplacement au Liban.

Prenons le cas de la Syrie. Elle est déjà confrontée à la plus grande crise de réfugiés au monde et plus de 7 millions de Syriens sont toujours déplacés à l'intérieur du pays en raison du conflit qui dure depuis des années.

Comme la majorité de sa propre population manque d'aide humanitaire, comment des dizaines de milliers de familles nouvellement déplacées pourraient-elles trouver refuge au Liban voisin ?

La crise frontalière qui se prépare menace donc la stabilité politique du Liban. Après tout, le mécontentement de la population est considérable à l'égard du gouvernement intérimaire libanais, qui s'est efforcé de résoudre la crise financière du pays ou de mettre un terme à la pauvreté endémique.

Alors que des milliers de Libanais déplacés n'ont aucune garantie de retour dans leurs foyers, le gouvernement risque de voir sa popularité s'effriter et les perspectives de soutien à la reconstruction s'amenuiser.

Fuir la vallée de la Bekaa, dans l'est du Liban, "a été l'une des décisions les plus difficiles et les plus bouleversantes que j'aie jamais prises", a déclaré Hanan, 33 ans, à ONU Femmes à la fin du mois de septembre.

"Je vis dans la crainte constante que ma maison soit détruite et je m'inquiète pour les membres de ma famille qui sont restés sur place."

La patience régionale continue également de s'épuiser. Le soutien aux réfugiés n'a cessé de diminuer au Moyen-Orient en raison d'une lassitude croissante à l'égard des déplacements prolongés.

De nombreux États arabes sont également réticents à faciliter l'accueil d' un nombre croissant de réfugiés libanais fuyant la guerre. Les agences d'aide internationale ne sont pas non plus très optimistes, car elles ont du mal à gérer les points chauds des déplacements simultanés en Syrie et dans la bande de Gaza.

En l'absence de facilitation adéquate, il existe un risque réel que des familles tentent de demander l'asile jusqu'en Europe. Selon l'Agence des Nations unies pour les réfugiés, de nouveaux demandeurs d'asile pourraient envisager cette option, ce qui souligne les répercussions régionales des déplacements massifs.

Une intervention opportune en vue d'une désescalade pourrait contribuer à freiner ces débordements, et l'Europe doit durcir sa position à l'égard d'Israël pour y parvenir.

Les leçons tirées de la guerre d'Israël contre Gaza suggèrent que Tel-Aviv pourrait considérablement aggraver la crise des déplacements au Liban. Au cours de l'année écoulée, Israël a forcé de nombreuses évacuations à Gaza, déplaçant la quasi-totalité des deux millions d'habitants de l'enclave.

La ré-évacuation par Israël de Khan Younis, à Gaza, en juillet, en a été la preuve : l'ordre a ouvert la voie à une nouvelle offensive qui a menacé la protection de près de 250 000 habitants.

Une dynamique similaire semble se dessiner au Liban. Les ordres d'évacuation prolongés dans le sud du Liban ouvrent la voie à une offensive plus large qui pourrait créer de nouvelles vagues de déplacements forcés chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Les attaques israéliennes croissantes contre les centres de santé, les voies d'évacuation et les travailleurs humanitaires ont déjà dissuadé l'aide humanitaire urgente aux populations touchées au Liban, ce qui rend difficile la résolution d'une crise de déplacement qui semble fondée sur une stratégie.

En fin de compte, les attaques violentes, le soutien régional limité et un système de santé paralysé limitent les options dont dispose le Liban pour surmonter cette crise sans précédent.

L'auteur, Hannan Hussain, est expert principal à Initiate Futures, un groupe de réflexion politique basé à Islamabad.Il a été chercheur Fulbright en sécurité internationale à l'université du Maryland et a été consultant pour le New Lines Institute for Strategy and Policy à Washington.Les travaux de M. Hussain ont été publiés par la Fondation Carnegie pour la paix internationale, le Georgetown Journal of International Affairs et l'Express Tribune (partenaire de l'International New York Times).

Clause de non-responsabilité : les opinions exprimées par l'auteur ne reflètent pas nécessairement les opinions, les points de vue et les politiques éditoriales de TRT Afrika.

